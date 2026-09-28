Giá Bitcoin hôm nay 28.9.2026: Tin tặc tẩu tán xong 83 triệu USD trong vụ hack Bitget

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay gần như không thay đổi so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 45 ngày 28.9 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 84.256 USD. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng ổn định quanh mức 2.890 tỉ USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo giới phân tích, Bitcoin và thị trường tiền mã hóa nói chung gần như không bị tác động bởi những diễn biến liên quan đến tình hình chiến sự ở Trung Đông. Hôm 26.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng về kế hoạch đình chiến và mở cửa eo biển Hormuz mà Iran mới đưa ra, rằng: "Họ đưa ra đề xuất nhưng chúng tôi đã từ chối". Một ngày sau, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết chiếc tàu lặn không người lái (UUV) của quân đội Mỹ đã bị bắt khi đang hoạt động với mục đích do thám ở eo biển Hormuz.

Trước đây, những diễn biến quân sự lớn trên thường khiến thị trường bị chao đảo. Giờ đây, Bitcoin và ngành công nghiệp tiền mã hóa dường như dần "miễn nhiễm" với tin tức chiến sự.

Tin tặc chuyển 83 triệu USD trong vụ hack Bitget

Liên quan đến vụ hack trị giá 387,5 triệu USD của sàn Bitget, tin tặc đã chuyển khoảng 83 triệu USD token XRP bị đánh cắp ra khỏi ba ví, để lại 75 triệu USD. Dù đã tìm ra các địa chỉ ví liên quan vụ hack nhưng Bitget vẫn không ngăn được tin tặc tẩu tán tài sản do XRP không thể đóng băng ví tài sản liên quan.

Trong số token bị đánh cắp từ sàn Bitget có gần 103 triệu XRP, được chia ra 5 địa chỉ ví. Hai ví ban đầu nắm giữ 20 triệu XRP mỗi ví. Nhưng đến ngày 26.9, hai ví này chỉ còn lại 23 và 55 token. Địa chỉ ví thứ ba nắm giữ khoảng 5,8 triệu XRP. Số còn lại nằm ở hai ví sau.

XRP là token được tích hợp trong XRP Ledger, chuỗi khối được sử dụng bởi công ty thanh toán Ripple. Mạng lưới này cho phép các công ty đóng băng token mà họ phát hành, nhưng quyền hạn đó không mở rộng đến XRP. Ripple không có cách nào tích hợp sẵn để ngăn chặn kẻ tấn công giao dịch các token này.

Điều đó có nghĩa là các nỗ lực thu hồi giờ đây chuyển sang các sàn giao dịch. Các sàn có thể dựa trên địa chỉ ví người giao dịch token bị đánh cắp, hạn chế tài khoản người mua, ngăn chặn việc rút tiền. Tuy nhiên, họ cũng không thể đóng băng số tiền đó khi chúng vẫn còn nằm trong ví do hacker kiểm soát.