Giá Bitcoin hôm nay 26.9.2026: Altcoin đồng loạt tăng khi BTC giao dịch quanh mốc 84.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay dao động quanh mốc 84.000 USD. Lúc 7 giờ 40 ngày 26.9 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 84.022 USD, giảm 0,68% so với hôm qua.

Trong khi đó, vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm nhẹ 0,26%, ước đạt 2.880 tỉ USD. Theo CoinDesk, Bitcoin giảm giá trong khi hầu hết token khác trên thị trường đã tăng giá. 93 trong tổng số 100 token trong danh sách của CoinDesk đều tăng giá.

Chainlink, Internet Computer (ICP) và Bittensor (TAO) đã đẩy chỉ số CoinDesk Computing Index (CPUS) tăng 9,5% trong 24 giờ. Trong khi đó chỉ số DeFi Select Index (DFX) tăng 8,7%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin (đứng) và Ethereum ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo các chuyên gia, sự dịch chuyển từ Bitcoin sang altcoin (những token không phải Bitcoin) đang tuân thủ đúng mô hình của các chu kỳ trước. Dòng vốn chuyển sang các khoản đầu tư mang tính đầu cơ cao hơn khi Bitcoin tăng mạnh và chững lại. Chi phí nắm giữ vị thế mua dài hạn do nguồn vốn tăng cao khiến các nhà giao dịch phải chuyển hướng.

Bitcoin đã tăng từ mức dưới 63.000 USD hồi tháng 8 lên gần 87.000 USD vào đầu tuần này, sau đó thị trường đi ngang và điều chỉnh vào cuối tuần. Chỉ số "mùa altcoin" của CoinMarketCap đạt 56/100, cao hơn mức 45 điểm cách nay một tuần. Đây cũng là mức cao nhất trong hơn 3 tháng qua. Tháng trước, chỉ số "mùa altcoin" chỉ đạt 38 điểm.

Theo CoinDesk, vụ hack vào Bitget dường như không tác động nhiều đến thị trường. Ngoài token BGB bị sập giá sâu, Bitcoin và những dự án còn lại gần như không bị ảnh hưởng. Ước tính con số thiệt hại của vụ hack đã vượt 387 triệu USD, cao hơn công bố ban đầu 35 triệu USD.

Bitcoin ổn định quanh vùng giá 84.000 USD khi bối cảnh kinh tế vĩ mô đã chuyển biến tích cực sau một tuần hoạt động khó khăn. Chứng khoán châu Âu tăng mạnh nhờ các báo cáo cho rằng các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang thảo luận về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz theo từng giai đoạn. Giá dầu Brent giảm xuống dưới 100 USD ở mức 98,94 USD, giá vàng tăng 0,26% lên 4.287 USD/ounce và chỉ số USD giảm 0,11% xuống 101,14.