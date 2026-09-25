Giá Bitcoin hôm nay 25.9.2026: châu Á áp đảo về chỉ số chấp nhận tiền số

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay biến động mạnh. Tính đến 7 giờ 50 ngày 25.9 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 84.580 USD, tăng 0,34% so với hôm qua.

Trong vòng 24 giờ, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới liên tục rung lắc. Trước đó, lúc 16 giờ 35 ngày 24, BTC bất ngờ lao dốc mạnh từ 84.000 USD xuống 82.900 USD. 5 giờ đồng hồ sau, Bitcoin lại vọt lên mốc 84.800 USD rồi liên tục biến động cho đến sáng nay.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.880 tỉ USD, tăng 0,76% so với hôm qua. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang tiến sát mốc 2.700 USD sau khi tăng nhẹ 0,34% so với hôm qua. Các token khác như BNB, XRP và Solana tiếp tục đà phục hồi tốt khi lần lượt tăng 1,39%, 3,17% và 2,1%.

Đồng xu biểu tượng giá Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo CoinTelegraph, giá Bitcoin đã giảm sâu sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007. CME cho rằng việc bán tháo trái phiếu một phần là do dữ liệu kinh doanh của Mỹ khả quan hơn và giá dầu tăng cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng giúp nhà đầu tư có lợi nhuận cao hơn từ nợ chính phủ và có thể làm tăng chi phí vay, tiềm ẩn nguy cơ gây áp lực lên Bitcoin và các tài sản rủi ro khác. Trong khi đó, việc Mỹ có thể tăng lãi suất vào tháng 10 sẽ làm tăng chi phí vay ngắn hạn, có khả năng làm tăng chi phí giao dịch Bitcoin đòn bẩy được tài trợ bằng USD.

Châu Á áp đảo về chỉ số chấp nhận tiền số

Theo báo cáo Global Crypto Adoption Index 2026 (Chỉ số Chấp nhận tiền mã hóa toàn cầu năm 2026) vừa được Chainalysis công bố, gần một nửa trong danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ chấp nhận tiền mã hóa cao nhất thế giới thuộc về khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cụ thể, Nhật Bản xếp thứ 4, tiếp theo là Hàn Quốc (5), Ấn Độ (6), Thái Lan (8), Trung Quốc (12), Indonesia (14), Úc (15). Việt Nam đứng ở vị trí thứ 18 và Philippines xếp ngay sau với thứ hạng 19.

Năm ngoái, Việt Nam đứng thứ tư trong bảng xếp hạng này, năm nay bất ngờ rơi xuống vị trí thứ 18, khiến nhiều người chú ý vì trước đó nhiều năm, Việt Nam luôn nằm trong top đầu của bảng xếp hạng.

Tianwei Liu, đồng sáng lập kiêm CEO của StraitsX, chia sẻ với CoinTelegraph rằng tại châu Á, sự phân mảnh của các loại tiền tệ và hệ thống thanh toán đã tạo ra nhu cầu về thanh toán bằng stablecoin. "Nhu cầu đó cũng đang mở rộng sang chi tiêu hằng ngày, với các stablecoin đóng vai trò hỗ trợ cho các phương thức thanh toán mà mọi người đã sử dụng", Liu nói.