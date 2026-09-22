Giá Bitcoin hôm nay 22.9.2026: Tăng vọt lên 87.000 USD, chu kỳ tăng giá đã đến?

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay bất ngờ tăng mạnh. Tính đến 9 giờ 10 ngày 22.9 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mức 85.642 USD, tăng 5,7% so với hôm qua. Trước đó, có lúc 3 giờ 30 cùng ngày, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã tăng vọt lên 87.280 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng 4,45% trong vòng 24 giờ qua, cán mốc 2.910 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang được giao dịch quanh mốc 2.739 USD, tăng 3,07% so với hôm qua. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 1,31%, 6,84% và 5,31%.

Vì sao Bitcoin tăng giá?

Theo CoinTelegraph, đà tăng của Bitcoin bắt đầu từ những tín hiệu của Bộ Ngoại giao Qatar và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Mỹ - Iran có thể được nối lại. Động thái này khiến giá dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất là 91,59 USD/thùng vào hôm 21.9.

Trong khi đó, The New York Times cho biết Mỹ có thể gia hạn thỏa thuận thương mại với Trung Quốc thêm sáu tháng trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 9.

Diễn biến giá Bitcoin trong vòng 24 giờ, tính đến 9 giờ 45 ngày 22.9 Ảnh: BINANCE

Những tín hiệu tích cực trên đã đẩy tâm lý lạc quan của thị trường lên cao. The Kobeissi Letter mô tả ngành công nghiệp tiền mã hóa đang ở "giai đoạn thị trường tăng giá mới". Nhận xét về triển vọng ngắn hạn của Bitcoin, Bitfinex Alpha, bộ phận nghiên cứu của sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex, đã chỉ ra sự hỗ trợ từ người mua, sự gia tăng hợp đồng mở và dòng vốn mới đổ vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ là ba yếu tố then chốt để giá tiếp tục tăng.

Giá Bitcoin hướng đến mốc 90.000 USD

Theo dữ liệu của CoinGlass, khoảng 750 triệu USD các vị thế bán khống trên thị trường phái sinh tiền mã hóa đã bị thanh lý khi Bitcoin vượt mốc 82.000 USD. Khi các vị thế bán khống bị thanh lý, các sàn giao dịch sẽ thực hiện lệnh mua để đóng các vị thế đó, tiếp tục thúc đẩy thị trường vốn đã đang tăng giá.

Nicolai Sondergaard của Nansen cho rằng mức 87.000 USD sẽ đặc biệt quan trọng, nếu vượt qua mốc kháng cự này, Bitcoin sẽ hướng đến vùng giá 90.000 USD và sau đó là 92.000 USD. Trong khi đó, Jasper De Maere, nhà giao dịch OTC tại Wintermute, cũng cho rằng mức 90.000 USD là hoàn toàn có thể xảy ra trong "cơn sóng" này.

Sự bứt phá mới nhất diễn ra bất chấp những áp lực kinh tế vĩ mô và chính trị đầy biến động của tuần trước, bao gồm việc Đạo luật Clarity không được thông qua và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất.

Bitcoin cũng đã lấy lại được đường trung bình động 50 tuần. Đây là đường xu hướng dài hạn thường được các nhà giao dịch xem như tín hiệu cho chiến lược đầu tư. De Maere của Wintermute cho biết đường trung bình động này đã đóng vai trò là ngưỡng kháng cự trong các thị trường gấu (mùa giảm giá) trước đây.

De Maere lưu ý rằng việc phá vỡ xu hướng đó có thể đã mang lại cho các nhà giao dịch một số xác nhận về tín hiệu tích cực của thị trường.

Tuy nhiên, một số nhà giao dịch khác vẫn tỏ ra thận trọng. Chris Sullivan, đồng quản lý danh mục đầu tư tại Hyperion Decimus, nói với CoinDesk: "Đây sẽ là lần tăng giá đầu tiên của chu kỳ mới nhưng thị trường sẽ chứng kiến một đợt điều chỉnh lớn khi đợt tăng giá này kết thúc".

Mỗi đợt tăng giá đều mang đến hy vọng về một lần tiếp theo mạnh hơn. Tuy nhiên, De Maere của Wintermute cho rằng việc bàn luận về một kỷ lục mới vượt qua mức đỉnh 126.000 USD của Bitcoin vào tháng 10.2025 vẫn còn quá sớm. Có thể phải sau năm 2026, thị trường mới đủ dữ liệu để bàn về kỳ vọng này.