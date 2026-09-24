Giá Bitcoin hôm nay 24.9.2026: Lao dốc xuống 84.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay bất ngờ giảm mạnh 2,5%. Tính đến 8 giờ ngày 24.9 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 84.310 USD. Thị trường bắt đầu giảm sâu từ lúc 0 giờ khi tiền mã hóa lớn nhất thế giới được giao dịch quanh mốc 87.000 USD, sau đó liên tục thủng đáy 86.000 USD và 85.000 USD. Trong 24 giờ qua, biểu đồ giá Bitcoin gần như không xuất hiện xu hướng phục hồi.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 2,76% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.860 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 2,81% giá trị khi giao dịch quanh mốc 2.683 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 2,69%, 5,40% và 3,06%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo CoinDesk, Bitcoin giảm giá do lãi suất cao. Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt tiếp tục gây áp lực lên thị trường rủi ro. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 11 điểm cơ bản lên mức cao nhất trong gần 20 năm là 5,06%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng 8 điểm cơ bản lên 3,53%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Tây Ban Nha và Ý đều tăng 12 điểm cơ bản. Thị trường tiền mã hóa cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng khi giá các token liên tục giảm sâu.

Cú điều chỉnh sâu của Bitcoin từ vùng giá 87.000 USD xuống 84.000 USD cũng khiến 280 triệu USD vị thế bị thanh lý trong vòng 4 giờ, theo dữ liệu từ CoinGlass.

Theo các nhà phân tích, mức hỗ trợ tiếp theo phe mua cần giữ vững là 82.000 USD. "Để duy trì đà tăng và tránh quay lại vùng giá 60.000 - 80.000 USD, Bitcoin cần giữ vững trên mức đó hoặc ít nhất là kiểm tra lại mốc 82.000 USD trong bất kỳ đợt điều chỉnh nào trong tương lai", Rekt Capital viết trên X.

Vùng giá hiện tại được xem là rủi ro với các nhà đầu tư lớn khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đang trung bình giá khoảng 86.000 USD. Trước đó, các phân tích chỉ ra rằng 90.000 USD có thể là mục tiêu tiếp theo giá Bitcoin hướng đến. Tuy nhiên, những diễn biến hiện tại của thị trường đang không ủng hộ dự đoán này.

Nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant cho rằng sự quan tâm của người dùng chủ yếu tập trung vào thị trường phái sinh. "Giá trị âm của nhu cầu giao ngay BTC đã thu hẹp, trong khi nhu cầu hợp đồng tương lai tiếp tục tăng. Tổng nhu cầu cũng cho thấy sự phục hồi nhẹ so với hôm trước".

"Dù tổng nhu cầu vẫn ở mức âm, nhưng xu hướng đang chuyển sang tích cực. Nếu đà hiện tại tiếp tục, nhu cầu giao ngay cũng sẽ chuyển sang tích cực. Điều này sẽ đánh dấu điểm khởi đầu của đợt tăng giá mạnh", CryptoQuant nhận định.