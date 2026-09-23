Giá Bitcoin hôm nay 23.9.2026: 'Mùa altcoin' đang đến?

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục tăng khoảng 1% so với hôm qua. Tính đến 9 giờ 30 ngày 23.9 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 86.413 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.940 tỉ USD, tăng 1,02% trong vòng 24 giờ. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang được giao dịch quanh mốc 2.758 USD, tăng 0,69% so với hôm qua. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 0,14%, 4,72% và 0,78%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo CoinDesk, thị trường tài sản mã hóa tiếp tục tăng trưởng tốt do những tín hiệu lạc quan trong cuộc chiến Mỹ - Iran. Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức hai bên đã có cuộc gặp kéo dài khoảng ba giờ và "mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp". Dù phía Iran vẫn chưa xác nhận, thông tin này đã khiến giá dầu thô WTI giảm 2,8% xuống còn 89,75 USD/thùng. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực nhiều rủi ro như tiền mã hóa xem đây là tín hiệu tích cực, do đó Bitcoin tiếp tục tăng giá nhẹ.

'Mùa altcoin' đã đến?

Theo Cointelegraph, việc Bitcoin được giao dịch trên 86.000 USD đã kéo theo đà tăng của thị trường altcoin (những token khác Bitcoin). Chỉ báo Altcoin Cycle Signal của Glassnode đã hiển thị tín hiệu "mùa altcoin" mới khi đạt mức 81,25 trên thang điểm 100. Tỷ lệ thống trị của Bitcoin đã không vượt quá 60% và duy trì ở mức ổn định trong tháng qua.

Một chỉ số độc quyền từ nền tảng phân tích chuỗi khối Glassnode đã đưa ra tín hiệu "mùa altcoin" mới trong tuần này, dựa trên đà tăng trưởng gần đây của thị trường tiền mã hóa. Chỉ báo chu kỳ Altcoin của Glassnode, so sánh vốn hóa thị trường của 250 loại tiền mã hóa lớn nhất so với Bitcoin, đã chuyển sang xu hướng ủng hộ sự vượt trội của altcoin.

Trong lĩnh vực tiền mã hóa, "mùa altcoin" (altseason) được hiểu là giai đoạn mà token vượt trội hơn Bitcoin về tổng mức tăng trưởng vốn hóa thị trường. Chỉ số của Glassnode đưa ra tín hiệu "mùa altcoin" khi tốc độ tăng trưởng tương đối về vốn hóa thị trường của 250 altcoin lớn nhất, không bao gồm stablecoin, đang mạnh hơn so với Bitcoin. Phương pháp tính toán chính xác hiện chưa được tiết lộ.

"Đợt tăng giá đầu tiên vào tháng 8 chứng kiến các altcoin tương đối ổn định khi BTC tăng. Tuy nhiên, đợt tăng giá tuần này đã thổi bùng toàn bộ thị trường altcoin", Glassnode viết trên X.

Tổng vốn hóa thị trường của các altcoin đã đạt 1.190 tỉ USD hôm 22.9, đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối tháng 1. Vốn hóa thị trường của altcoin đã tăng 33% kể từ ngày 19.8, khi thị trường tiền mã hóa tăng vọt sau thông báo của Bộ Tài chính Mỹ về việc can thiệp vào thị trường trái phiếu.

Trong khi đó, sự thống trị của Bitcoin đối với tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa kể từ đó tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp, hiện ở mức 59,7%.

Trong khi đó, một tín hiệu tích cực khác của thị trường là sự phục hồi tốt của các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum. Hôm 21.9, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận tổng dòng vốn chảy vào đạt 999 triệu USD, trong khi các quỹ ETF Ethereum thu hút được 270 triệu USD. Cả hai đầu ghi nhận dòng tiền chảy vào hằng ngày cao nhất kể từ tháng 10.2025, theo dữ liệu từ công ty đầu tư Farside Investors có trụ sở tại Anh.