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    Công nghệBlockchain

    Giá Bitcoin hôm nay 27.9.2026: Kỷ lục 2,4 tỉ USD chảy vào ETF Bitcoin trong 1 tuần

    Khương Nha
    Khương Nha
    Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục ổn định quanh mốc 84.000 USD trong khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã thu hút được 2,4 tỉ USD, mức cao nhất từ tháng 10 năm ngoái.

    Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giao dịch quanh mốc 84.244 USD, tăng 0,38% so với hôm qua. Như vậy, sau 7 ngày, Bitcoin (BTC) đã tăng 3,64%, đánh dấu một trong những tuần giao dịch ấn tượng của thị trường. 

    Giá Bitcoin đã tăng mạnh từ 79.000 USD lên 87.000 USD hồi đầu tuần, trước khi điều chỉnh về vùng giá 84.000 USD vào những ngày cuối tuần. 

    Giá Bitcoin hôm nay 27.9.2026: Kỷ lục 2,4 tỉ USD chảy vào ETF Bitcoin trong 1 tuần - Ảnh 1.

    Diễn biến giá Bitcoin trong 7 ngày qua, tính đến 8 giờ ngày 27.9

    ẢNH: KHƯƠNG NHA

    Vụ hack 387,5 triệu USD nhắm vào sàn tiền số Bitget dường như không tác động quá lớn đến thị trường. Bitget đã khoanh vùng sự cố, tuyên bố tài sản của nhà đầu tư sẽ được đảm bảo an toàn bởi Quỹ Bảo vệ người dùng. Lúc 11 giờ ngày 26.9 (giờ Việt Nam), Bitget thông báo sẽ bắt đầu khôi phục chức năng rút tiền theo từng giai đoạn, bắt đầu từ ngày 28.9.

    2,4 tỉ USD đổ vào ETF Bitcoin trong 1 tuần

    Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy các nhà đầu tư đã rót thêm 2,4 tỉ USD vào các quỹ ETF Bitcoin Mỹ, tính đến ngày 25.9. Đây là tuần có dòng vốn chảy vào lớn nhất, tính từ tháng 10.2025 khi Bitcoin lập kỷ lục giá 126.296 USD. Điều này giúp dòng vốn ròng lũy kế từ đầu năm chuyển từ âm sang dương 934,1 triệu USD so với đầu năm. 

    Phần lớn dòng tiền tập trung vào thứ hai khi 12 quỹ ETF Bitcoin thu hút 999 triệu USD. Những ngày sau đó lượng tiền ít dần với 714,7 triệu USD vào thứ Ba, 347 triệu USD vào thứ , 190,6 triệu USD vào thứ Năm và 134,5 triệu USD vào thứ Sáu

    Quỹ IBIT của BlackRock thu hút 1,2 tỉ USD. Đây là dòng vốn chảy vào hằng tuần lớn thứ hai của IBIT kể từ tháng 10.2025. Quỹ FBTC của Fidelity đã thu hút thêm 701,7 triệu USD. 

    Nhà phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas cho rằng làn sóng tiền mặt cộng với kế hoạch của Bộ Tài chính nhằm tăng cường mua lại trái phiếu dài hạn là những động lực quan trọng khiến thị trường hưng phấn. 

    Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

    Bitcoin đã có một tuần giao dịch ấn tượng, tăng từ vùng giá 79.000 USD lên 81.000 USD, sau đó chạm mốc 87.000 USD vào hôm 22.9. Theo các chuyên gia, đà tăng của thị trường có thể đến từ những tín hiệu tích cực liên quan đến xung đột ở Trung Đông và triển vọng trong đàm phán Mỹ - Trung.

    Đà tăng giá của Bitcoin khiến nhiều nhà phân tích lạc quan rằng tiền số giá trị nhất thế giới có thể sớm lấy lại mốc 90.000 USD. Diễn biến trên thị trường cũng cho thấy "mùa altcoin" đang đến, khiến nhiều nhà đầu tư lạc quan hơn.

    Tuy nhiên, Bitcoin không duy trì được đà tăng của đầu tuần. Đến ngày 24.9, BTC lao dốc xuống 84.000 USD. Nguyên nhân được cho là ảnh hưởng của lãi suất cao. Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng tiếp tục gây áp lực lên thị trường rủi ro. 

    Những ngày cuối tuần, Bitcoin duy trì trong vùng giá 84.000 USD khi nhà đầu tư thận trọng theo dõi các diễn biến tiếp theo liên quan đến địa chính trị và kinh tế vĩ mô. 

    Một trong những sự kiện lớn trong tuần là sàn giao dịch Bitget bị tin tặc tấn công. Ước tính thiệt hại ban đầu là 351,6 triệu USD. Sau đó CEO Gracy Chen cho biết việc truy vết on-chain đã xác nhận 387,5 triệu USD được chuyển đến các địa chỉ của kẻ tấn công. May mắn là vụ hack không kích hoạt một đợt bán tháo ồ ạt, Bitget đã chủ động ứng phó, liên tục cập nhật kết quả điều tra đến người dùng và đảm bảo tài sản của nhà đầu tư.

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