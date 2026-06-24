Black Myth: Wukong đè bẹp kỷ lục của Elden Ring về doanh số

Khi ra mắt vào năm 2024, bom tấn Black Myth: Wukong đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu khi đạt số lượng người chơi cùng lúc kỷ lục lên tới gần 2,5 triệu người trên Steam. Chưa đầy 2 năm sau, tựa game này lại tiếp tục làm nên lịch sử khi chính thức vượt qua cột mốc 30 triệu bản đã được bán ra.

Thành tích này càng trở nên chấn động hơn khi đặt lên bàn cân với siêu phẩm Elden Ring của FromSoftware, bởi trò chơi Trung Quốc chỉ cần 2 năm để chạm đến cột mốc này. Trên toàn thế giới, hiện chỉ có duy nhất huyền thoại GTA 5 là tựa game có tốc độ bán ra nhanh hơn Black Myth: Wukong.

Black Myth: Wukong đạt doanh số kỷ lục 30 triệu bản bán ra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECH4GAMERS

Sức hút của Black Myth: Wukong và sự mong chờ hậu bản hoàn toàn mới

Sự bùng nổ doanh số này có đóng góp to lớn từ thị trường quê nhà, khi có tới một nửa số bản game được tiêu thụ tại riêng Trung Quốc. Thành tích đáng nể này đạt được hoàn toàn nhờ vào việc trò chơi đã khai thác xuất sắc các chất liệu văn hóa dân gian và thần thoại Trung Hoa. Điều này thậm chí còn gây sốc cho giới chuyên môn khi biết rằng tựa game chưa hề trải qua bất kỳ đợt giảm giá sâu nào kể từ khi phát hành cho đến nay. Sức hút mãnh liệt từ thị trường nội địa chính là bệ phóng vững chắc giúp nhà phát triển gặt hái được những quả ngọt tài chính ngoài mong đợi.

Mặc dù dự án phát triển phần nội dung mở rộng (DLC) cho hành trình của Hầu Vương từng được lên kế hoạch nhưng hiện tại đã chính thức bị gác lại. Thay vào đó, nhà phát triển Game Science đã quyết định dồn toàn bộ nguồn lực để 'nhào nặn' một tựa game hoàn toàn mới trong series mang tên Black Myth: Zhong Kui (Hắc Thần Thoại: Chung Quỳ). Phần game tiếp theo này sẽ tiếp tục lấy cảm hứng từ nhân vật Chung Quỳ trong văn hóa dân gian, một vị thần có sức mạnh siêu nhiên chuyên trừ tà và là biểu tượng của công lý. Giới chuyên gia kỳ vọng bước đi chiến lược này sẽ tiếp tục tạo nên một cơn sốt doanh thu bùng nổ tương tự tại thị trường quê nhà.

Việc chứng kiến Game Science tiếp tục kiên trì hành trình khai phá kho tàng chất liệu dân gian đang khiến cộng đồng người hâm mộ phấn khích. Với chất lượng đỉnh cao và độ hoàn thiện xuất sắc đã được khẳng định từ phần game đầu tiên, người chơi hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một chương mới hoành tráng hơn.

Dự án mới hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc trải nghiệm thị giác và lối chơi bùng nổ cho game thủ toàn cầu. Những chương tiếp theo của vũ trụ 'Black Myth' chắc chắn vẫn sẽ là tâm điểm chú ý của ngành công nghiệp game thế giới.