BlackBerry làm gì sau khi rời cuộc đua smartphone?

Hiện tại, BlackBerry không còn tham gia vào lĩnh vực smartphone và đã rút lui hoàn toàn khỏi các sản phẩm tiêu dùng để chuyển hướng sang lĩnh vực an ninh mạng. Họ vẫn cung cấp hệ điều hành thời gian thực QNX cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Điện thoại BlackBerry từng là lựa chọn mơ ước của nhiều người dùng ẢNH: REUTERS

Con đường phát triển của BlackBerry không hề dễ dàng. Khởi đầu là một công ty sản xuất máy nhắn tin, BlackBerry đã gặt hái thành công với mẫu điện thoại Pearl 8100. Các mẫu khác như Bold và Curve cũng được người dùng đón nhận nhờ vào dịch vụ nhắn tin miễn phí qua BlackBerry Messenger. Tuy nhiên, sản phẩm màn hình cảm ứng đầu tiên của họ, BlackBerry Storm, ra mắt vào năm 2008, lại không nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Năm 2010, BlackBerry đạt đỉnh với 21 triệu người dùng tại Mỹ, nhưng con số này đã giảm xuống còn 9 triệu vào năm 2012. Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì tổng cộng 79 triệu người dùng toàn cầu, trong đó Indonesia vẫn trung thành với thương hiệu. Năm 2014, BlackBerry ra mắt chiếc điện thoại Z3 tại Indonesia, nhưng không thể ngăn chặn xu hướng suy giảm.

Sau khi ra mắt hệ điều hành BlackBerry 10 và dòng thiết bị mới, công ty không thể cạnh tranh với Android và iOS, dẫn đến việc Apple lần đầu tiên vượt qua BlackBerry về số lượng người dùng vào tháng 4.2011. Đến năm 2016, chỉ có 0,8% người dùng tại Mỹ sử dụng BlackBerry, trong khi iOS chiếm 43,9% thị phần.

Sự chuyển mình của BlackBerry

Kể từ khi BlackBerry bổ nhiệm John Chen làm giám đốc điều hành (CEO) vào cuối năm 2013, công ty bắt đầu rút lui khỏi mảng kinh doanh điện thoại chạy nền tảng riêng để chuyển sang Android. Tuy nhiên, sau chiếc BlackBerry KEY2, công ty đã chuyển hướng sang lĩnh vực Internet vạn vật (IoT) và an ninh mạng.

Nền tảng QNX của BlackBerry hiện được sử dụng bởi gần 300 triệu xe điện ẢNH: REUTERS

Dưới sự lãnh đạo của Chen, BlackBerry đã thành công trong việc phát triển các giải pháp công nghệ nhúng, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô, nơi QNX được sử dụng trong hơn 20 nhà sản xuất xe điện. QNX đã trở thành phần mềm quan trọng cho nhiều nhà sản xuất ô tô, cài đặt trên gần 300 triệu xe.

Trong khi Apple từ bỏ dự án xe hơi, Google đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực này với nền tảng Automotive OS, hứa hẹn có mặt trên hơn 100 triệu ô tô vào năm 2028. Đây rõ ràng là lợi thế lớn của BlackBerry so với các đối thủ.

Ngoài lĩnh vực ô tô, BlackBerry còn duy trì sự hiện diện trong lĩnh vực an ninh mạng thông qua giải pháp Secure Communications và được nhiều chính phủ trên thế giới tin dùng. Bên cạnh đó, công ty cũng bắt đầu chuyển trọng tâm sang lĩnh vực robot, quảng cáo các sản phẩm như robot hình người trong nhà máy và robot phẫu thuật.