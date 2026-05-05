BlackPink 'gây sốt' khi hội ngộ tại Met Gala

Lisa, Jennie, Jisoo và Rosé không chỉ trở thành tâm điểm với những khoảnh khắc riêng biệt ở khu vực thảm đỏ mà còn gây sốt với khoảnh khắc cùng chung một khung hình ở bên trong sự kiện thời trang lớn nhất năm.



Bốn cô gái toát lên thần thái vượt trội, visual bùng nổ và khí chất của những biểu tượng thời trang. Bức ảnh mang cảm giác như một chiến dịch haute couture của các nhà mốt lớn: bốn màu sắc khác nhau, bốn tinh thần thời trang riêng biệt nhưng vẫn hòa hợp một cách hoàn hảo.

Bốn cô gái toát lên thần thái vượt trội, visual bùng nổ và khí chất của những biểu tượng thời trang ẢNH: GETTY IMAGES

Jennie mang đến một vẻ ngoài đậm chất mỹ thuật với thiết kế đầm column dress, nổi bật bởi phần corset được phủ kín họa tiết sequin xanh với nhiều sắc độ tinh tế gợi liên tưởng đến hình ảnh nàng tiên cá trong show diễn Cruise 2027 của Chanel. Tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh cùng thần thái cuốn hút rất riêng giúp Jennie luôn nổi bật Ảnh: AP

Lisa thu hút ánh nhìn với trang phục từ nhà thiết kế Robert Wun, với điểm nhấn là đôi cánh tay 3D đeo vòng tay kim cương hình rắn uốn lượn của BVLGARI. Tác phẩm được quét trực tiếp từ mẫu tay thật của nữ rapper, giúp cô hóa thân thành một tác phẩm nghệ thuật trình diễn mang đúng tinh thần thử nghiệm và phá vỡ giới hạn của Met Gala

Ảnh: AP

Jisoo xuất hiện trong một mẫu đầm ôm dáng của Jonathan Anderson, chất liệu gazar phủ sequin lấp lánh tông hồng ánh bạc. Toàn bộ thân váy là một “khu vườn” được thêu kín bằng những họa tiết tinh xảo, điểm xuyết hoa vải và lông vũ tạo nên hiệu ứng bắt sáng tuyệt vời dưới ống kính Ảnh: AP

Rosé xuất hiện trong một thiết kế strapless dress đen xẻ tà cao, được lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Couture Xuân Hè 1988 của nhà mốt Saint Laurent. Dù nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài thanh lịch và thần thái nhẹ nhàng, trang phục của Rosé vẫn gây ra những tranh luận trái chiều khi bị cho là nhạt nhòa, chưa thực sự bứt phá để phù hợp với chủ đề năm nay

Ảnh: AP

Dàn sao châu Á đổ bộ Met Gala

Vận động viên trượt tuyết Eileen Gu diện thiết kế mang đến hiệu ứng thị giác kỳ ảo được đính khoảng 15.000 bong bóng, mất hơn 2.500 giờ chế tác. Trang phục là sự hợp tác giữa nhà thiết kế tiên phong về công nghệ Iris van Herpen và bộ đôi nghệ sĩ A.A. Murakami. Bộ váy được Vanity Fair bình chọn vào danh sách những trang phục ấn tượng nhất mùa Met Gala năm nay

ẢNH: AP

Chủ nhân ca khúc Golden (giành giải Bài hát gốc hay nhất tại Oscar 2026) - EJAE diện chiếc váy dạ hội màu bạc lấp lánh đính đầy pha lê Swarovski. "Tôi muốn thể hiện những yếu tố của văn hóa Hàn Quốc trong đêm hội thời trang lớn nhất", cô chia sẻ với Vogue về bộ trang phục lấy cảm hứng từ các kỹ nữ thời Joseon Ảnh: AP

Ningning (cựu thành viên nhóm nhạc nữ aespa) khoác lên mình bộ váy dạ hội voan đen, một thiết kế may đo riêng đến từ nhà mốt Gucci. Cấu trúc xếp nếp cầu kỳ của bộ cánh cùng đôi khuyên tai thuộc bộ sưu tập Serpenti của BVLGARI, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa kỹ nghệ thủ công và tư duy thẩm mỹ hiện đại

ẢNH: AP

Karina (aespa) diện chiếc đầm trắng được Prada thiết kế riêng

ẢNH: AP

Trở lại Met Gala sau 3 năm kể từ lần đầu tiên năm 2023, Thái Từ Khôn mang đến một diện mạo phá cách và đậm tính nghệ thuật cá nhân. Nam ca sĩ diện bộ suit Thom Browne có cấu trúc bất đối xứng. Một nửa đen tuyền với những đường thêu trắng mô phỏng sơ đồ cơ thể, nửa còn lại phủ dải tua đỏ như dòng chảy đang chuyển động

ẢNH: AP

Nam diễn viên Ahn Hyo Seop lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala, mỹ nam diện bộ vest đính sequin đen vàng kết hợp cùng áo sơ mi lụa vàng mềm mại từ nhà thiết kế Valentino. Chiếc khăn quàng đỏ tạo điểm nhấn ấn tượng, đôi giày đính vàng lấp lánh và chi tiết khuy áo truyền thống mang đến một vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng Ảnh: AP

Nữ tỉ phú Ấn Độ Sudha Reddy diện thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật Kalamkari của Sudha Reddy, mang hình ảnh cây sự sống, kết hợp với chiếc vòng cổ lấp lánh trị giá 15 triệu USD

Ảnh: AP



