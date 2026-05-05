BlackPink 'gây sốt' khi hội ngộ tại Met Gala

Giữa 'rừng' sao dự Met Gala 2026, 4 thành viên của BlackPink khiến người hâm mộ toàn cầu bàn tán xôn xao khi hội ngộ với diện mạo vô cùng xinh đẹp.
Lisa, Jennie, Jisoo và Rosé không chỉ trở thành tâm điểm với những khoảnh khắc riêng biệt ở khu vực thảm đỏ mà còn gây sốt với khoảnh khắc cùng chung một khung hình ở bên trong sự kiện thời trang lớn nhất năm.
Bốn cô gái toát lên thần thái vượt trội, visual bùng nổ và khí chất của những biểu tượng thời trang. Bức ảnh mang cảm giác như một chiến dịch haute couture của các nhà mốt lớn: bốn màu sắc khác nhau, bốn tinh thần thời trang riêng biệt nhưng vẫn hòa hợp một cách hoàn hảo.
Dàn sao châu Á đổ bộ Met Gala
Vận động viên trượt tuyết Eileen Gu diện thiết kế mang đến hiệu ứng thị giác kỳ ảo được đính khoảng 15.000 bong bóng, mất hơn 2.500 giờ chế tác. Trang phục là sự hợp tác giữa nhà thiết kế tiên phong về công nghệ Iris van Herpen và bộ đôi nghệ sĩ A.A. Murakami. Bộ váy được Vanity Fair bình chọn vào danh sách những trang phục ấn tượng nhất mùa Met Gala năm nay
ẢNH: AP
Nam diễn viên Ahn Hyo Seop lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala, mỹ nam diện bộ vest đính sequin đen vàng kết hợp cùng áo sơ mi lụa vàng mềm mại từ nhà thiết kế Valentino. Chiếc khăn quàng đỏ tạo điểm nhấn ấn tượng, đôi giày đính vàng lấp lánh và chi tiết khuy áo truyền thống mang đến một vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng
