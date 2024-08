BlackPink, mỗi người một vẻ tại buổi ra mắt phim mới

Các thành viên BlackPink đẹp rạng rỡ tại sự kiện CHỤP MÀN HÌNH OSEN

Tối 9.8, buổi công chiếu BlackPink World Tour Born Pink in Cinemas của BlackPink tại Seoul (Hàn Quốc) thu hút nhiều sự quan tâm. Chương trình này trùng với kỷ niệm 8 năm thành lập nhóm, nên càng được trang trí lộng lẫy hơn với màu sắc đặc trưng của các cô gái.

Trên thảm hồng buổi lễ, màn lộ diện của BlackPink chiếm trọn spotlight. Đây là sự kiện đánh dấu màn xuất hiện chung đầu tiên của cả bốn thành viên trước công chúng sau 11 tháng, kể từ đêm diễn thuộc concert Born Pink cuối cùng diễn ra vào tháng 9 năm ngoái.

Nhóm thu hút toàn bộ ống kính truyền thông CHỤP MÀN HÌNH STARNEWS

Cách đây ít hôm, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa từng cùng tổ chức buổi ký tặng (fansign) dành cho 88 fan may mắn được lựa chọn thông qua một cuộc thi do công ty YG Entertainment công bố. Tuy nhiên, đây là sự kiện kín và chỉ dành riêng cho người hâm mộ.

Tại buổi ra mắt BlackPink World Tour Born Pink in Cinemas vừa qua, BlackPink tỏ ra vô cùng xúc động trước sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ và giới truyền thông. Các nữ thần tượng dành thời gian để giao lưu, ký tặng, chụp ảnh với fan… tạo nên bầu không khí ấm áp. Đồng thời, gà cưng của YG Entertainment còn ăn mừng 8 năm ra mắt cùng bánh kem hồng đáng yêu.

Các cô gái có nhiều hoạt động kỷ niệm 8 năm đồng hành cùng nhau dưới tên BlackPink CHỤP MÀN HÌNH OSEN

Đặc biệt, trang phục của BlackPink ở buổi công chiếu BlackPink World Tour Born Pink in Cinemas gây chú ý. Bộ tứ mỹ nhân 9X này đều chọn váy áo tông đen đến từ các nhà mốt xa xỉ, nhưng có thiết kế khác biệt cũng như tôn lên vẻ đẹp riêng của từng người.

Jisoo dịu dàng trong chiếc váy đen lấp lánh có họa tiết sao, trăng và áng mây mang tên Night Lucina của thương hiệu Clio Peppiatt. Sao phim Hoa tuyết điểm kết hợp cùng bông tai Cartier và giày cao gót Gianvito Rossi. Jennie chọn đầm đen lệch vai trang nhã thuộc bộ sưu tập Pre-Fall 2024 của David Koma. Điểm nhấn trong set đồ của chủ nhân hit Solo là bộ trang sức Chanel.

Gu thời trang sang chảnh và quyến rũ của nhóm tại sự kiện CHỤP MÀN HÌNH ILGAN SPORTS

Rosé khoe bờ vai gợi cảm qua váy cúp ngực Saint Laurent và giày cao gót cùng hãng. Vòng cổ và đồng hồ mà cô diện đến từ Tiffany & Co. Trong khi đó, Lisa cá tính với áo khoác dài cùng quần da của Louis Vuitton và bộ trang sức độc đáo Bvlgari. Đáng chú ý, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đều diện những trang phục đến từ những nhãn hàng mà họ đang là đại sứ, đại diện.

BlackPink World Tour Born Pink in Cinemas là bộ phim ca nhạc, ghi lại những tiết mục hoành tráng của BlackPink trong suốt tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink, kéo dài từ tháng 10.2022 đến tháng 9.2023 đi qua nhiều nơi. Tác phẩm được chiếu tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Việt Nam.

Fan hy vọng nhóm sớm trở lại với sản phẩm âm nhạc mới CHỤP MÀN HÌNH OSEN

BlackPink là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thuộc công ty YG Entertainment ra mắt vào năm 2016. BlackPink bao gồm bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Tên tuổi của nhóm gắn liền với loạt hit Whistle, Boombayah, As if it's your last, Playing with fire, Ddu du ddu du, How you like that, Kill this love, Pink Venon, Shut down… Đồng thời, họ cũng là những gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm… hàng đầu thế giới săn đón.

Cuối năm ngoái, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa tái ký hợp đồng nhóm độc quyền với YG Entertainment. Tuy nhiên, họ quyết định đẩy mạnh sự nghiệp cá nhân bằng việc thành lập công ty mới hoặc chuyển sang công ty khác. Điều này có nghĩa là cả bốn nữ thần tượng sẽ quảng bá BlackPink dưới trướng YG Entertainment, nhưng lịch trình cá nhân sẽ do công ty riêng quản lý.