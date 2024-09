Theo Gaming Bolt, với cơ sở hơn 12 triệu người chơi tính đến ngày 23.8, Diablo IV là một sản phẩm đã gặt hái được rất nhiều thành công cho Blizzard Entertainment. Mặc dù tựa game ăn khách này đang sử dụng mô hình theo mùa cho các bản cập nhật mới, nhưng được biết các bản mở rộng cũng đang trong quá trình thực hiện.

Theo đó, người dẫn dắt thương hiệu Diablo Rod Fergusson gần đây đã xác nhận với trang Dexerto rằng đội ngũ của Blizzard sẽ phát hành các bản mở rộng hàng năm cho Diablo IV.

Blizzard tuyên bố Diablo IV sẽ có bản mở rộng hàng năm BLIZZARD

Khi được hỏi về tương lai của Diablo IV và tầm nhìn của nhóm sẽ đi xa đến đâu, Fergusson cho biết đó sẽ diễn ra trong "nhiều năm tới". Ông tiết lộ rằng khi nhìn vào trò chơi và mùa đầu tiên của nó, nhóm phát triển nhận thấy Diablo IV sẽ có một tương lai tươi sáng. Vì vậy, nhóm đang xem xét đến việc triển khai các mùa theo hàng quý và nhiều bản mở rộng theo năm, đó cũng sẽ trọng tâm về dịch vụ trực tiếp của Blizzard trong tương lai.

Fergusson cho biết: "Chúng tôi đã có kế hoạch. Nhóm có cốt truyện để đi sâu vào tương lai. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn cho các mùa giải và các bản mở rộng, vì vậy đó là điều nhóm sẽ làm trong thời gian dài. Chúng tôi rất vui mừng".

"Khi các bạn nhìn lại và nhận ra rằng đã 11 năm trôi qua kể từ phần Diablo III, có cảm giác như chúng tôi đã không đáp ứng được những gì người chơi và cộng đồng của mình mong đợi và xứng đáng nhận được. Đó là điều chúng tôi đang khắc phục trong Diablo IV với các mùa giải và bản mở rộng sắp tới".

Nhà phát triển trước đây từng cho biết sẽ có các bản mở rộng, với hai bản được xác nhận là đang được phát triển. Tuy nhiên, phát biểu mới của Fergusson là xác nhận đầu tiên về tần suất họ sẽ phát hành nội dung cho Diablo IV.

Hiện tại trò chơi đang ở giữa mùa thứ nhất là Season of the Malignant, mùa Season of Blood thứ hai sẽ ra mắt vào ngày 17.10.