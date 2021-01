'Ăn chặn' trên sức khỏe người bệnh là tội ác!

ông an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tấn Bá, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam và 2 điều dưỡng Nguyễn Văn Sơn, Lương Thanh Trung về tội gian lận bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, 3 bị can này đã cấu kết “móc túi” tiền BHYT bằng chiêu thức làm giả các phiếu phẫu thuật , thủ thuật, kết quả can thiệp động mạch vành; cắt dán, chỉnh sửa hình ảnh minh họa có can thiệp động mạch vành.