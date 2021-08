V ụ Công an Nghệ An vừa phát hiện, thu giữ 17 con hổ nặng hàng trăm ki lô gam được nuôi nhốt trái phép tại 2 nhà dân ở xã Đô Thành (H.Yên Thành, Nghệ An) khiến nhiều người bất ngờ.

Trả lời báo chí, người đứng đầu chính quyền xã Đô Thành thừa nhận xã không hề biết hổ bị nuôi nhốt cho đến khi Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu ở xã này việc nuôi nhốt hổ trái phép bị phát hiện. Năm 2012, tại đây tình trạng nuôi hổ như… nuôi lợn đã được báo chí phanh phui. Khi cơ quan chức năng phát 3.000 tờ rơi để người dân tố giác việc nuôi nhốt hổ trái phép, trong số 2.000 tờ rơi thu về, người dân đã tố giác 3 gia đình ở xã Đô Thành có nuôi nhốt hổ. Nhưng khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì số hổ này đã bị tẩu tán...

Theo một chuyên gia về cứu hộ động vật hoang dã , thông thường một con hổ ở môi trường tự nhiên phải mất 3 - 5 năm để có trọng lượng trên 100 kg.

17 con hổ bị thu giữ tại xã Đô Thành có trọng lượng gần 200 kg, có một số con lớn hơn. Hổ nuôi được cho ăn nhiều thức ăn nên lớn nhanh hơn hổ ngoài tự nhiên, nhưng cũng phải mất vài năm mới có trọng lượng đó.

Nuôi nhốt hổ trái phép chỉ nhằm phục vụ mục đích thương mại, giết thịt nấu cao . Cao hổ trên thị trường đen hiện nay được xem là mặt hàng siêu lợi nhuận.

Một con hổ 200 kg giá thị trường đen cũng khoảng hơn 1 tỉ đồng. Hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, giết hổ đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo bộ luật Hình sự 2015 thì gần như ai cũng biết, đặc biệt là giới săn hổ. Nếu chỉ dựa vào tuyên truyền để người dân không nuôi nhốt như cách làm của chính quyền ở H.Yên Thành lâu nay chỉ là bắt lươn đằng đuôi, không có hiệu quả nếu chính quyền không thường xuyên “để mắt” đến các hành vi phi pháp này để ngăn chặn kịp thời.