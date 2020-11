Đảm bảo an toàn thực phẩm: Làm kiểu 'chiến dịch', khó mà căn cơ

G iữa tháng 9.2020, hàng chục học sinh tiểu học ở Q.2 (TP.HCM) nhập viện Bệnh viện Q.2 nghi do iữa tháng 9.2020, hàng chục học sinh tiểu học ở Q.2 (TP.HCM) nhập viện Bệnh viện Q.2 nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi dùng thức ăn trong trường học.

Mới đây, nhiều du khách ở TP.HCM đi du lịch ở TP.Vũng Tàu cũng phải nhập viện sau khi ăn tại một khách sạn... Tình trạng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn trong trường học , nhà hàng... xảy ra liên tục trên khắp cả nước.

Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm, thường nghe nhiều nhất là do cách bảo quản thức ăn không tốt dẫn đến thức ăn ôi thiu là môi trường cho vi sinh vật phát triển. Nguyên nhân khác được đưa ra là do nhiều cơ sở mua thực phẩm giá rẻ, không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc. Cũng có nơi mua thực phẩm có nguồn gốc nhưng kết quả người ăn vẫn bị ngộ độc.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, qua công tác thanh kiểm tra, giám sát cho thấy nhiều mẫu sản phẩm thực phẩm nông lâm, thủy sản còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất cấm... lưu thông trên thị trường. Đó là mối nguy hiển hiện, ảnh hưởng lâu dài cho giống nòi. Bởi ngộ độc cấp tính thì có thể chữa trị được, nhưng ngộ độc về lâu dài rất khó lường.

Giải pháp nào để bảo vệ người tiêu dùng tránh bị ngộ độc thực phẩm? Ở góc độ người tiêu dùng, cần nói không với thực phẩm “bẩn” , không có nguồn gốc; chế biến và bảo quản thức ăn đảm bảo... Nhưng vấn đề đặt ra là thực phẩm sạch thì giá quá cao, người thu nhập thấp khó tiếp cận. Đặt ra những vấn đề này để thấy rằng, công tác an toàn thực phẩm hiện nay nói nghe có vẻ dễ, nhưng thực tiễn muôn vàn khó khăn.

Ở góc độ quản lý, việc thanh, kiểm tra thường xuyên và xử phạt nặng, thậm chí truy tố hình sự là cần thiết. Nhưng thanh, kiểm tra, xử phạt không phải là biện pháp căn cơ mà cần bộ máy quản lý an toàn thực phẩm đủ mạnh, có cán bộ chuyên trách chứ không phải kiêm nhiệm như hiện nay. Mặt khác, làm theo “chiến dịch” thì công tác đảm bảo an toàn thực phẩm khó mà đảm bảo.