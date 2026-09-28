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    XeVideo

    BMW M2: 'Em út' dòng xe BMW M trứ danh có gì hấp dẫn dân chơi?

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    BMW M2 vừa được THACO AUTO giới thiệu tại Việt Nam với giá từ 4,099 tỉ đồng. Đây là mẫu xe nhỏ nhất trong dải sản phẩm BMW M hiện nay, nhưng vẫn sở hữu động cơ 6 xi-lanh, dẫn động cầu sau cùng hiệu năng ấn tượng.

    BMW M2: "Em út" dòng BMW M trứ danh

    So với những "đàn anh" như M3 hay M4, BMW M2 có kích thước nhỏ gọn hơn, đồng thời tiếp tục duy trì kiểu dáng coupe 2 cửa quen thuộc. Tuy nhiên, thế hệ mới được tạo hình cơ bắp hơn đáng kể, nổi bật với lưới tản nhiệt hình đặc trưng của BMW, các hốc hút gió lớn và phần thân xe mở rộng so với BMW 2-Series thông thường.

    Phía sau, M2 dễ nhận diện với cản sau thiết kế hầm hố cùng 4 ống xả đặc trưng của dòng BMW M. Xe sử dụng bộ mâm kích thước 19 inch phía trước và 20 inch phía sau, kết hợp hệ thống phanh hiệu năng cao.

    Khám phá BMW M2: 'Em út' dòng BMW M trứ danh - Ảnh 1.

    "Giao diện" của BMW M2 đời G87 khá cơ bắp, hầm hố so với các thế hệ tiền nhiệm

    ẢNH: C.T

    Khoang lái mang phong cách quen thuộc trên các dòng BMW đời mới, với màn hình 12,3 inch phía sau vô-lăng kết hợp màn hình trung tâm 14,9 inch. Trên vô-lăng, hai nút M1 và M2 cho phép người lái lưu nhanh các thiết lập vận hành yêu thích.

    Điểm đáng chú ý nhất của BMW M2 nằm dưới nắp ca-pô. Xe dùng động cơ xăng 3.0 lít, 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp kép, sản sinh công suất 480 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trên bản số tự động. Sức mạnh truyền xuống cầu sau thông qua hộp số M Steptronic 8 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong khoảng 4 giây.

    Ngoài ra, M2 còn được trang bị vi sai chủ động M, hệ thống treo thích ứng và nhiều chế độ vận hành. Đáng chú ý, mẫu xe này vẫn duy trì tùy chọn hộp số sàn 6 cấp, cấu hình ngày càng hiếm trên xe thể thao hiện đại.

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