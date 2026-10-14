Bỏ 3 năm học kiến trúc, nữ sinh làm lại từ đầu và cái kết bất ngờ

7 năm cho một tấm bằng đầu tiên

Năm 18 tuổi, sau 2 năm miệt mài luyện vẽ, Ngọc chọn theo học ngành kiến trúc. Dù kết quả học tập ổn định, Ngọc vẫn luôn cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng. Năm thứ 2 đại học, cả nước giãn cách do dịch Covid-19 bùng phát, Ngọc xem đây là cơ hội để nhìn lại chính bản thân mình.

Cũng trong lúc đó, việc viết lách đến với Ngọc rất tự nhiên, như một cách giải tỏa tâm lý. Bị thuyết phục trước tư duy dùng ngôn ngữ văn học để sáng tạo và giải quyết các bài toán truyền thông, Ngọc quyết định chuyển sang ngành văn học ứng dụng để nối tiếp niềm đam mê.

Tô Tiêu Ngọc và giảng viên Đặng Thị Kim Chi ẢNH: NVCC

Việc chuyển từ ngành tư duy hình khối, không gian sang làm quen với con chữ khiến Ngọc gặp không ít áp lực. "Việc từ bỏ một con đường từng đầu tư nhiều công sức để bắt đầu lại khiến mình không tránh khỏi cảm giác hoài nghi, tự hỏi liệu quyết định này có quá mạo hiểm hay không", Ngọc tâm sự.

Bên cạnh đó, việc làm quen với các bạn có độ tuổi trẻ hơn, không ít lần khiến Ngọc thấy khá ngần ngại và mặc cảm. Không chìm trong khó khăn quá lâu, Ngọc học cách chấp nhận thực tại, chủ động học hỏi từ thầy cô và bạn bè.

Tô Tiêu Ngọc trong ngày nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: NVCC

"Mình nhận ra nếu chỉ lo tiếc công sức, tiền bạc, thời gian ở quá khứ mà tiếp tục làm điều mình không thích thì sự hối hận sẽ kéo dài. Nếu coi cuộc đời là một đường thẳng, việc từ bỏ một ngành học dễ khiến mình cảm thấy như đang lùi về con số 0. Nhưng nếu nhìn nhiều hướng, những kiến thức mình học được ở ngành cũ chưa từng mất đi mà đã mang lại cho mình những trải nghiệm, tư duy riêng biệt, trở thành hành trang để mình tự tin bước vào ngành học mới", Ngọc chia sẻ.

Ứng dụng tư duy kiến trúc vào sáng tạo nội dung

Thời điểm mới chuyển ngành văn học ứng dụng (Trường ĐH Văn Lang) đã mở ra cho Ngọc một bầu trời cơ hội. Điều khiến Ngọc trân trọng nhất là yếu tố con người. "Thầy cô không chỉ có chuyên môn sâu mà còn cực kỳ cởi mở truyền dạy, dẫn dắt, giúp mình tháo gỡ khó khăn. Mình cũng tìm thấy sự đồng cảm từ các bạn học đã từng mơ hồ như mình", Ngọc nhớ lại.

Năm cuối đại học, Ngọc có cơ hội thực tập tại tạp chí ELLE Việt Nam với vị trí người viết nội dung kỹ thuật số. Trải nghiệm này dạy Ngọc cách cân bằng giữa phong cách viết của bản thân với yêu cầu thực tế của từng môi trường. Bài học lớn nhất Ngọc nhận được là tính tự giác và sự nhạy bén với dòng chảy tin tức.

Hiện tại, Ngọc nhận thấy những kiến thức từng học ở ngành cũ chưa bao giờ là vô nghĩa. "Kiến trúc cho mình tư duy về không gian, thẩm mỹ còn văn học ứng dụng cho mình khả năng sáng tạo với con chữ. Sự kết hợp này giúp sản phẩm của mình vừa có chiều sâu nội dung, vừa có tính thẩm mỹ, sinh động", Ngọc chia sẻ.

Hiện tại, Ngọc vừa làm, vừa theo học văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Trung tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Tô Tiêu Ngọc (ngoài cùng bên phải, hàng trên) trong sự kiện do cô và nhóm thực hiện ẢNH: NVCC

Nói về bí quyết học tập, Ngọc không nghĩ mình có điểm gì quá đặc biệt. Điều giúp Ngọc hoàn thành tốt chương trình học là thái độ nghiêm túc và sự tò mò tự nhiên với ngành học mới.

Trải qua một lần mất định hướng, Ngọc bước vào ngành văn học ứng dụng với tâm thế trân trọng cơ hội này hơn. Bằng việc học cách lắng nghe nhận xét của thầy cô sau mỗi bài tập, Ngọc dần điều chỉnh chiến lược học tập của mình. Cô cũng chủ động quan sát đời sống thực tế để đưa vào sản phẩm những chất liệu chân thật và gần gũi.

"Thời THPT, mình bị ám ảnh bởi tư duy thành tích, coi điểm số là phương tiện để chứng minh bản thân. Nhưng rồi mình nhận ra, điểm số có quan trọng, nhưng không nói được hết năng lực của một người", Ngọc nói thêm.