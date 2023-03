Bộ ba nữ thần phản diện cứu vãn sự nhạt nhòa của ‘Shazam 2’

"Trình làng" khán giả cuối tuần qua, phần 2 của thương hiệu phim siêu anh hùng Shazam - Shazam: Fury of the gods có doanh thu mở màn khá khiêm tốn, 65,5 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Con số giảm sâu so với thành tích 102 triệu USD mà phần tiền truyện từng đạt được khi ra rạp hồi 2019. Phim cũng không được lòng giới phê bình điện ảnh khi nó bị chấm 53% cà chua thối trên Rotten Tomatoes.

Ở Shazam: Fury of the gods, khán giả lại tiếp tục được thu nạp một câu chuyện cũ kỹ, với một siêu anh hùng đang tuổi ăn tuổi lớn có nhiều trăn trở. Chàng ta đụng độ với kẻ thù nguy hiểm, cứu lấy thế giới, đứng trên bờ vực sinh tử rồi từ đó nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Nó đủ đơn giản và dễ chịu để giết thời gian vào một tối cuối tuần, nhưng lại chẳng mang đến một giá trị đáng kể nào về mặt cảm xúc cũng như thông điệp. Điểm tạo hứng thú hiếm hoi của Shazam: Fury of the gods nằm ở tuyến nhân vật phản diện, nhờ tạo hình hút mắt cùng màn diễn xuất chắc tay của ba nữ diễn viên thuộc ba thế hệ, mang ba sắc tộc khác nhau.

Sau khi đụng độ Dr. Sivana (Mark Strong) ở phần một, nhóm siêu anh hùng Shazam phải đối đầu với bộ ba nữ thần Hy Lạp Hespera, Kalypso và Anthea. Họ là con gái của Titan Atlas, một trong những vị thần đã bị diệt trừ mà mầm mống sức mạnh đang chảy trong cơ thể của Billy Baston. Đến với trần thế lần này, bộ ba nữ thần muốn trả thù, đòi lại nguồn sức mạnh của họ đã bị phong ấn sau cuộc đụng độ giữa các vị thần và những pháp sư con người từ nghìn năm trước.

Minh tinh Hellen Mirren thủ vai Hespera, chị cả của nhóm nữ thần, sở hữu sức mạnh điều khiển các nguyên tố trong vũ trụ. Ở tuổi 78, nữ diễn viên gạo cội khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi xuất hiện đầy quyền uy trong trang phục hộ giáp mạnh mẽ nặng hơn 20kg, tự thân thực hiện hàng loạt các phân cảnh hành động nguy hiểm trong phim. Hellen Mirren tiết lộ bà muốn thử thách bản thân ở những phân cảnh khó mà không cần đến sự trợ giúp của diễn viên đóng thế. Nữ diễn viên thậm chí đã bị gãy ngón tay trong lúc ghi hình, để lại di chứng.

Với kỹ năng diễn xuất lão luyện cùng thần thái sang trọng, quý phái, Hellen Mirren chiếm trọn sự chú ý mỗi khi nhân vật Hespera xuất hiện. Bà thể hiện khéo léo sự thông thái, quyết đoán của nữ thần báo thù. Chuyển biến tâm lý nơi nhân vật Hespera cũng được đánh giá khá thú vị, tạo nên điểm nhấn vớt vát sự ngớ ngẩn hay hài hước chung của dàn nhân vật trong Shazam: Fury of the gods.

Lucy Liu trong vai Kalypso

Là một trong những "đả nữ" gốc Á thành công nhất tại Hollywood, Lucy Liu khiến người hâm mộ hết sức mong chờ khi gật đầu vào vai nữ thần Kalypso trong Shazam: Fury of the gods. Ngay từ khi trailer phim ra mắt, Lucy Liu đã được khen ngợi nhờ vẻ đẹp sắc sảo đầy thần bí. Hình ảnh thần Kalypso của minh tinh gốc Á cưỡi rồng khiêu chiến với thế giới loài người cũng tạo ấn tượng sâu đậm.

Kalypso được khắc họa trong Shazam: Fury of the gods như một nữ thần tàn độc và đầy tham vọng. Cô sở hữu quyền năng gây ra hỗn mang trong tâm trí con người, thao túng quái thú và điều khiển con rồng nguy hiểm cai quản xứ sở của các vị thần. So với thời kỳ hoàng kim đóng Charlie's angels, Lucy Liu vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ, khỏe khoắn. Khó có thể tin rằng năm nay Lucy Liu đã 54 tuổi. Dù không thực hiện nhiều màn đấm đá, tả xung hữu đột như xưa nhưng nữ diễn viên vẫn tạo được nguồn năng lượng uy quyền, mạnh mẽ cho nhân vật Kalypso của mình. Sau Shazam: Fury of the gods, khán giả kỳ vọng Lucy Liu sẽ năng nổ trở lại với nhiều dự án điện ảnh hơn.

Rachel Zegler trong vai Anthea

Mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba nữ thần báo thù chính Anthea - người có khả năng điều khiển chiều kích không gian. Vai diễn này được trao cho nữ diễn viên gốc Latin Rachel Zegler. Thời gian gần đây, tên tuổi nữ diễn viên sinh năm 2001 đang lên như diều gặp gió sau khi đóng nữ chính trong phim nhạc kịch West side story của đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg. Tuy nhiên, cô cũng là nhân tố gây tranh cãi khi được Disney chọn vào vai Bạch Tuyết trong bộ phim live-action về nàng công chúa nổi tiếng này.

Trong Shazam: Fury of the gods, Anthea của Rachel Zegler được xây dựng có mối quan hệ mật thiết với siêu anh hùng Freddy Freeman (Dylan Grazer). Tình cảm "gà bông" của cặp đôi góp phần thêm thắt chút phong vị lãng mạn cho bộ phim. Dù ở phe phản diện nhưng Anthea lấy được cảm tình của nhiều khán giả khi vẫn giữ được lòng vị tha trước loài người, biết nghĩ cho đại cuộc. Từ trước đến nay, năng lực diễn xuất của Rachel Zegler thường hay bị hoài nghi. Tuy nhiên, đến với vai diễn Anthea trong Shazam 2, nữ diễn viên gen Z đã phần nào thể hiện được khả năng biến hóa linh hoạt của mình. Xét về sắc vóc, thần thái, năng lượng, Rachel Zegler cũng có khi bị "đuối" khi đứng cạnh hai tiền bối kỳ cựu là Hellen Mirren và Lucy Liu.