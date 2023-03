James Hong - sao gốc Á 94 tuổi gây sốt với bài phát biểu tại SAG

Tại SAG Awards năm nay, bộ phim Everything everywhere all at once thống trị đêm trao giải với 4 chiến thắng dành cho dàn diễn viên, nữ diễn viên chính, nam diễn viên phụ và nữ diễn viên phụ. Chiến thắng này giúp đoàn phim được tiếp sức trong mùa giải thưởng, với mục tiêu hướng về Oscar sẽ diễn ra vào ngày 12.3 tới. Lên sân khấu đón nhận niềm vui cùng toàn ê kíp, tài tử lão làng James Hong được Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy tán dương cho cống hiến phi thường của ông cho ngành công nghiệp điện ảnh ở tuổi 94.

James Hong chia vui cùng Jamie Lee Curtis và Dương Tử Quỳnh tại SAG 2023 GETTY

Trong Everything everywhere all at once, James Hong hóa thân thành Gong Gong - người cha khó tính, khó chiều của Evelyn (Dương Tử Quỳnh). Dù không đoạt giải thưởng cá nhân nào cho vai diễn này nhưng James Hong nhận được tràng pháo tay hoan nghênh dài từ các nghệ sĩ tham dự lễ trao giải. Bài phát biểu của nam diễn viên sau đó cũng khiến mọi người xúc động, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lễ trao giải SAG Awards 2023.

Trong bài phát biểu của mình, James Hong thổ lộ ông cảm thấy thật hạnh phúc khi ngành công nghiệp điện ảnh đã có những sự thay đổi tích cực đáng kể so với thời ông mới vào nghề. Nam diễn viên gốc Á cho biết trong suốt nhiều năm liền, các nhà làm phim Hollywood có cái nhìn đầy thiển cận về người châu Á. Các nhân vật châu Á mỗi khi lên phim hoặc sở hữu ngoại hình kỳ dị, hoặc phải có giọng nói, hành động ngốc nghếch.

Bài phát biểu của James Hong, cùng chiến thắng vẻ vang của dàn cast Everything everywhere all at once được cho là đã truyền cảm hứng rất lớn đến các diễn viên châu Á tại Hollywood GETTY

James Hong trong Everything everywhere all at once A24

"Các nhà sản xuất, nhà làm phim Hollywood năm xưa thường bảo rằng các diễn viên châu Á còn lâu mới là những gương mặt phòng vé. Nhưng bây giờ hãy nhìn chúng tôi xem. Everything everywhere all at once (Mọi thứ ở mọi nơi cùng một lúc)", James Hong vừa nói vừa chỉ tay về hướng dàn diễn viên phần lớn là người châu Á đang đứng xung quanh ông trên sân khấu. Nam diễn viên tiếp tục bài phát biểu của mình trước vô số tràng vỗ tay và cổ vũ của khán giả, đùa rằng: "Ồ ở đây có Jamie Lee Curtis không phải là người châu Á. Nhưng "Lee" cũng là một sự lựa chọn hay cho một cái tên châu Á các bạn nhỉ". Diễn viên kỳ cựu Jamie Lee Curtis cũng tham gia diễn xuất trong Everything everywhere all at once và "ẵm" giải Nữ phụ xuất sắc nhất.

Sự dí dỏm và sâu cay trong bài phát biểu của ngôi sao gốc Á khiến các nghệ sĩ vô cùng phấn khích. Sau khi khoảnh khắc này được báo đài đăng tải, nó đã trở nên vô cùng "hot" trên mạng xã hội, liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ lại trên trang cá nhân. Một tài khoản Twitter bày tỏ: "Nhìn thấy một diễn viên người Mỹ gốc Á đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp khi phải chịu đựng tất cả những rào cản đó và bước lên sân khấu ngày hôm nay để có một bài phát biểu đẹp đẽ đầy nhiệt huyết như vậy, vài ngày sau sinh nhật lần thứ 94 của ông ấy thật quá xúc động. James Hong, chúng tôi yêu bạn. Bạn quả thật là một anh hùng".

James Hong thời trẻ PEOPLE

James Hong đã "kinh" qua hàng trăm vai diễn trong suốt hơn 70 năm làm nghề SƯU TẦM

James Hong sinh ngày 22.2.1929 tại Minneapolis, Minnesota, Mỹ. Cha mẹ ông là người Hoa di cư từ Hồng Kông sang Mỹ. Năm 1953 sau khi chiến tranh kết thúc, James Hong rời Minnesota đến với Hollywood (Los Angeles) để theo đuổi nghiệp diễn viên. Cùng năm đó, ông xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình phát thanh You bet your life của Groucho Marx, một trong những diễn viên hài vĩ đại nhất nước Mỹ. James Hong đã có những năm tháng đi lên đầy vất vả tại Hollywood. Ông đóng bất chấp vai lớn vai nhỏ, miễn có cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh.

Tuy nhiên, nam diễn viên từng từ chối đóng Confessions of an Opium Eater (1962) khi bộ phim này có tính chất sỉ nhục người châu Á. Năm 1965, Hong cùng nam diễn viên Mako Iwamatsu thành lập nhóm diễn viên người Mỹ gốc Á ở Los Angeles, tên East West Players. Trong suốt 57 năm, nhóm này đã nuôi dưỡng những tài năng như Dennis Dun, Takayo Fischer, George Takei, Tsai Chin...

James Hong nhận sao trên Đại lộ danh vọng ở tuổi 93 SHUTTERSTOCK

70 năm lăn lộn với nghề, James Hong được CNN ghi nhận là diễn viên gốc Á có số lần đóng phim Hollywood nhiều hơn cả các diễn viên Âu Mỹ. Tính đến đầu năm 2022, ông đã tham gia diễn xuất, lồng tiếng trong hơn 600 tác phẩm, gồm 469 chương trình truyền hình, 149 phim truyện, 32 phim ngắn và 22 trò chơi điện tử. Ông đóng nhiều bom tấn như Blade Runner (1982), Chinatown (1974), lồng tiếng cho các nhân vật trong phim hoạt hình nổi tiếng như Kung Fu Panda, Mulan (1998), Turning Red (2022)... James Hong cũng là diễn viên còn sống duy nhất từng làm việc với Clark Gable, ngôi sao của phim Gone with the Wind (1939).

Hồi tháng 5.2022, ở tuổi 93, James Hong cũng vừa đón nhận ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ danh vọng. Ông là ngôi sao lớn tuổi nhất từng được khắc tên trên địa điểm nổi tiếng Hollywood này. Tại SAG Awards 2023, James Hong chia sẻ ông mong vẫn có thể tiếp tục làm việc, cống hiến cho ngành điện ảnh cho đến những ngày trăm tuổi.