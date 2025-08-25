Bộ Chính trị cho ý kiến nhân sự Đại hội đảng bộ Điện Biên, Gia Lai

Theo Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 25.8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác của Bộ Chính trị do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Điện Biên, Gia Lai để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự buổi làm việc có Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Lương Cường và các ủy viên Bộ Chính trị tại buổi làm việc ẢNH: DANGCONGSAN.ORG.VN

Tại buổi làm việc, các bí thư tỉnh ủy 2 tỉnh Điện Biên, Gia Lai đã trình bày dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên và Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà 2 tỉnh đã đạt được, cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện. Theo Chủ tịch nước, các tỉnh đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đã quán triệt và cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các địa phương tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với tỉnh Điện Biên và Gia Lai trong các cuộc làm việc gần đây để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình đại hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các phương hướng trong nhiệm kỳ tới đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới, trong không gian phát triển mới với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương về biển, về rừng, cảng biển, sân bay….

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cơ bản đủ điều kiện để trình đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội.