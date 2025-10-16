Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Bộ Chính trị: Đánh giá cán bộ hằng quý, điều chuyển khi không hoàn thành nhiệm vụ

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/10/2025 21:07 GMT+7

Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 198 thống nhất đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu; điều chuyển, bố trí công tác khác khi cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 198 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (Kết luận số 198).

Bộ Chính trị: Đánh giá cán bộ hằng quý, điều chuyển khi không hoàn thành nhiệm vụ- Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII vừa diễn ra

ẢNH: GIA HÂN

Kết luận nêu, tại phiên họp ngày 3.10, xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị kết luận, thống nhất chủ trương tiến hành đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

Đối với chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban thường vụ đảng ủy các ban, bộ, ngành, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương trực tiếp quản lý cán bộ định kỳ hằng quý tiến hành đánh giá cán bộ.

Nội dung, tiêu chí đánh giá cần tập trung gồm: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và trách nhiệm nêu gương; xây dựng mối đoàn kết nội bộ...

Cùng đó là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách; đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cần phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu các tổ chức đảng nói trên đề xuất xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bộ Chính trị yêu cầu định kỳ báo cáo kết quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 15 tháng cuối của mỗi quý.

Điều chuyển cán bộ khi vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ

Đối với chức danh diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý, Bộ Chính trị giao các tổ chức, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý. Nội dung, tiêu chí định hướng đánh giá như với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nói trên.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu trên cơ sở xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, xem xét, quyết định điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bộ Chính trị cũng nêu rõ, định kỳ hằng quý báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả đánh giá cán bộ (qua Văn phòng Trung ương Đảng) trước ngày 30 tháng cuối của mỗi quý; đồng thời, gửi Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương định kỳ hằng quý, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình xếp loại, đánh giá hằng quý đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các cơ quan liên quan đề xuất việc điều chuyển, phân công, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Bộ Chính trị kết luận về công tác cựu chiến binh trong tình hình mới

Bộ Chính trị kết luận về công tác cựu chiến binh trong tình hình mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 196 ngày 3.10 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 8.11.2002 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66 ngày 4.3.2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới.

Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10

Khám phá thêm chủ đề

bộ chính trị cán bộ đánh giá cán bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận