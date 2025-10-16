Bộ Chính trị: Đánh giá cán bộ hằng quý, điều chuyển khi không hoàn thành nhiệm vụ

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 198 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (Kết luận số 198).

Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII vừa diễn ra ẢNH: GIA HÂN

Kết luận nêu, tại phiên họp ngày 3.10, xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị kết luận, thống nhất chủ trương tiến hành đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu.

Đối với chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Chính trị giao ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban thường vụ đảng ủy các ban, bộ, ngành, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương trực tiếp quản lý cán bộ định kỳ hằng quý tiến hành đánh giá cán bộ.

Nội dung, tiêu chí đánh giá cần tập trung gồm: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và trách nhiệm nêu gương; xây dựng mối đoàn kết nội bộ...

Cùng đó là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi phụ trách; đối với những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cần phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu các tổ chức đảng nói trên đề xuất xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bộ Chính trị yêu cầu định kỳ báo cáo kết quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 15 tháng cuối của mỗi quý.

Điều chuyển cán bộ khi vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ

Đối với chức danh diện cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý, Bộ Chính trị giao các tổ chức, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý. Nội dung, tiêu chí định hướng đánh giá như với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nói trên.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu trên cơ sở xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, xem xét, quyết định điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bộ Chính trị cũng nêu rõ, định kỳ hằng quý báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả đánh giá cán bộ (qua Văn phòng Trung ương Đảng) trước ngày 30 tháng cuối của mỗi quý; đồng thời, gửi Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương định kỳ hằng quý, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình xếp loại, đánh giá hằng quý đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các cơ quan liên quan đề xuất việc điều chuyển, phân công, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.