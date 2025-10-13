'Lương cán bộ xã chưa tới 10 triệu, rất khó khăn'

Sáng 13.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo tại hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Trình bày dự thảo báo cáo, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, cũng như cách thức tổ chức thực hiện và hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội mang lại qua gần 4 tháng triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cuộc cách mạng sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã thực sự trở thành cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, để đất nước và dân tộc có hành trang mới, khí thế mới bước vào kỷ nguyên mới; được nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao vì giúp chính quyền địa phương gần dân, gần doanh nghiệp hơn.

Tuy nhiên, bà Hà phản ánh, cử tri và nhân dân còn băn khoăn việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đang trong quá trình ổn định nên khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, người dân và doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn.

Trong phần kiến nghị, bà Hà cho biết, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng đó, đầu tư thay thế, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đất đai… nhằm liên thông dữ liệu để đơn giản thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần nêu các kiến nghị cụ thể hơn về triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ẢNH: GIA HÂN

"Hiện nay cấp xã chưa có cái gì để chi cả"

Góp ý, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị phần kiến nghị cần nhấn mạnh thêm các vấn đề cụ thể về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo bà Thanh, hiện vấn đề địa phương quan tâm là sớm có đề án vị trí việc làm gắn liền với chính sách cải cách tiền lương. Bà nhấn mạnh, lương cán bộ, công chức cấp xã hiện nay rất thấp trong khi địa bàn xã bây giờ rộng hơn rất nhiều, điều kiện đi lại rất khó khăn nên chính sách này phải sớm để giữ chân và tạo động lực để cán bộ xã gắn bó và lăn lộn với cơ sở.

"Tôi nhớ hôm trước có thống kê là bao nhiêu xã có 1 xe, bao nhiêu xã có 2 xe và nhiều xã hiện chưa có xe ô tô. Cán bộ đi lại rất khó khăn trong khi lương chưa tới 10 triệu. Rất ít cán bộ ở xã có lương hơn 10 triệu. Như vậy rất khó khăn về tiền lương và các chi phí đi lại", bà Thanh cho hay.

Ngoài vấn đề tiền lương, bà Thanh đề nghị cần phải bổ sung chế độ công tác phí phù hợp với điều kiện địa bàn, cộng thêm phải tạo điều kiện về nhà ở công vụ để cán bộ cấp xã gắn bó với cơ sở như mục tiêu đề ra. "Hiện nay chúng tôi thấy rất khó khăn", bà Thanh nêu rõ.

Một vấn đề quan tâm nữa ở địa phương, theo bà Thanh, là cần kiến nghị sớm có văn bản hướng dẫn phân cấp về quản lý đầu tư và tài chính.

"Bây giờ chủ yếu mới duy trì cái trung tâm hành chính công thì mình cứ nghĩ thế là ổn. Nhưng mà thực ra là cấp xã bây giờ là không biết lấy gì để triển khai về phát triển kinh tế, về lĩnh vực văn hóa xã hội vì không có tiền", bà Thanh nói và phản ánh thêm rằng, qua tiếp xúc cử tri thì được biết đoàn thể cấp xã ở nhiều nơi khi tổ chức đại hội thì cán bộ phải ứng tiền cá nhân ra để làm.

Theo bà Thanh, hiện nay địa phương cấp xã còn đang vướng nhiều liên quan tới phân cấp, phân quyền, hướng dẫn cũng như điều kiện đảm bảo tài chính. "Hiện nay cấp xã chưa có cái gì để chi cả", bà Thanh nói, đề nghị bổ sung các nội dung này vào kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để cấp ủy chính quyền từ Trung ương đến địa phương quan tâm giải quyết.