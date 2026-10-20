Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quyết định số 493-QĐ/T.Ư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư.

Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành T.Ư 4 khóa XIV ẢNH: TTXVN

Theo quyết định, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành T.Ư Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành T.Ư, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đảng ủy có chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương và giải pháp lớn trong công tác dân vận; đồng thời là đầu mối chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Đảng ủy chủ trì nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực dân vận; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của T.Ư về công tác này.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo việc hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên.

Cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở T.Ư với Quốc hội, Chính phủ và các địa phương theo quy định của pháp luật và điều lệ mỗi tổ chức.

Đảng ủy lãnh đạo thực hiện các chủ trương về công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở; chăm lo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan vững mạnh; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và định hướng hoạt động.

Cơ quan này cũng lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, lợi ích nhóm; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự chủ chốt

Về tổ chức bộ máy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, bí thư và các phó bí thư Đảng ủy do Bộ Chính trị chỉ định. Số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo do Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Cơ cấu Ban Thường vụ định hướng gồm Bí thư Đảng ủy là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phó bí thư thường trực là một Ủy viên T.Ư Đảng, phó chủ tịch; cùng Phó chủ tịch - Tổng thư ký; các phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư, 2 - 3 phó bí thư chuyên trách và các trưởng cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc theo đề xuất của Đảng ủy.

Trong quá trình sắp xếp bộ máy, số lượng phó bí thư chuyên trách có thể nhiều hơn định hướng trên. Tuy nhiên, chậm nhất đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030 phải bảo đảm đúng số lượng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định; số lượng và cơ cấu thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đảng ủy, Ban Thường vụ và tập thể Thường trực Đảng ủy có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác phù hợp tình hình thực tiễn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 16.10, thay thế Quyết định số 171-QĐ/T.Ư ngày 20.5 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.