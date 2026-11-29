Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 129-KL/T.Ư về định hướng phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ Chính trị xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, hạ tầng, tiêu chuẩn và cơ chế quản trị; khuyến khích người dân, doanh nghiệp khai thác, tạo giá trị từ dữ liệu.

Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 của Tập đoàn Viettel ẢNH: VIETTEL

Đến năm 2030, Việt Nam hướng tới phát triển hệ sinh thái, kinh tế, công nghiệp và thị trường dữ liệu; từng bước làm chủ công nghệ, nền tảng dữ liệu cốt lõi. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu có năng lực quản trị, kết nối, khai thác và bảo vệ dữ liệu hàng đầu khu vực.

Để thực hiện, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật Dữ liệu, xây dựng luật Kinh tế dữ liệu; đầu tư hạ tầng, kết nối liên thông các hệ thống theo tiêu chuẩn thống nhất, đồng bộ với kiến trúc Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Kết luận cũng định hướng thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp công nghệ dữ liệu chiến lược; thu hút chuyên gia, đào tạo nhân lực chuyên sâu về dữ liệu, AI và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bảo đảm chủ quyền, an ninh, an toàn dữ liệu là yêu cầu xuyên suốt. Bộ Chính trị yêu cầu ứng dụng AI để bảo vệ hạ tầng dữ liệu quốc gia, phát triển cơ chế giám sát độc lập và nâng khả năng chống chịu rủi ro.

Đảng ủy Chính phủ được giao ban hành chương trình hành động, bố trí nguồn lực; Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo hoàn thiện pháp luật. Đảng ủy Công an T.Ư chủ trì tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.