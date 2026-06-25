Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích

Chiều 25.6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.
Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, điểm yếu nhất hiện nay là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan, đơn vị và từng người đứng đầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, các văn bản còn nợ đọng, các điểm nghẽn đã được xác định; đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung.
Phải tổng rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, kết nối và khai thác trên phạm vi toàn hệ thống chính trị.
Các bộ, ngành phải hoàn thành việc tạo lập và chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khẩn trương kết nối, chia sẻ dữ liệu với trung tâm dữ liệu quốc gia để khai thác dùng chung theo quy định; chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích
Đồng thời, phải xác lập bằng được kỷ luật dùng chung về dữ liệu và hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị; ưu tiên phát triển hạ tầng số dùng chung, nền tảng hệ thống ứng dụng số dùng chung.
Mục tiêu cuối cùng là dịch vụ công trực tuyến phải thực chất, thuận tiện để dễ sử dụng, giảm được thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
Đối với phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần có tư duy chủ động nhưng tuyệt đối không chủ quan, phải coi trí tuệ nhân tạo là phương thức hỗ trợ quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc.
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần phải được bảo đảm theo hướng có kiểm soát, có trách nhiệm, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia, an toàn dữ liệu ngay từ khâu thiết kế và sử dụng trí tuệ nhân tạo.
Không để dữ liệu bị lộ, lọt, mua bán, khai thác trái phép
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đảm bảo vững chắc an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu quốc gia.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dữ liệu quốc gia, dữ liệu của người dân, doanh nghiệp bị lộ, lọt, mua bán hoặc khai thác trái phép.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành được, có dữ liệu kiểm chứng được, có người sử dụng thực tế và tạo ra hiệu quả thực chất.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình và trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị mình; gương mẫu đi đầu, sử dụng công cụ số trong quản trị, điều hành.
Đồng thời, đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm khi chậm trễ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, mọi nhiệm vụ phải được tổ chức thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.
Điều quyết định thành công trong giai đoạn hiện nay là kỷ luật thực thi, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
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