Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 131-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Kết luận số 107-KL/T.Ư và tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành phương án biên chế trước 5.12 ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí trong toàn hệ thống chính trị.

Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học, thực tiễn; không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng. Việc kiểm chứng, xác nhận dữ liệu và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền phải hoàn thành trước ngày 30.11.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới căn bản phương pháp xác định và giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Số lượng biên chế phải xuất phát từ vị trí việc làm đã được chuẩn hóa, yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và kết quả đổi mới phương thức hoạt động, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.

Tuyệt đối không lấy tổ chức bộ máy, biên chế và số người hiện có làm căn cứ tính ngược nhu cầu nhân lực. Việc tinh giản biên chế phải bảo đảm mục tiêu đề ra nhưng không cắt giảm cơ học, bình quân, cào bằng; kiên quyết giảm ở nơi dư thừa, đồng thời tăng cường nhân lực cho những lĩnh vực thực sự cần thiết; không xem xét đề xuất tăng biên chế thiếu căn cứ, chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và tự cân đối nhân lực.

Phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 phải làm rõ căn cứ, cơ cấu, mức tăng, giảm và lộ trình thực hiện từng năm, hoàn thành trước ngày 5.12.

Bộ Chính trị thống nhất tổ chức hội nghị toàn quốc về hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế vào ngày 1.12.

Hoàn thành thẩm định phương án biên chế của các cơ quan, địa phương trước ngày 10.12

Một yêu cầu khác của Bộ Chính trị là phải đổi mới thực chất phương thức hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các cơ quan phải lượng hóa công việc nào giảm, việc nào mất đi, việc nào mới phát sinh; năng suất lao động tăng bao nhiêu và tác động thế nào đến nhu cầu nhân lực. Không để tình trạng đầu tư lớn cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số nhưng phương thức làm việc, năng suất lao động và nhu cầu nhân lực vẫn không thay đổi.

Bộ Chính trị yêu cầu xử lý dứt điểm những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, tình trạng giao thoa, chồng chéo, trùng lặp và các khâu trung gian. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó phải chủ động xử lý, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đặc biệt, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu, danh mục vị trí việc làm và phương án biên chế. Nơi nào chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm thì người đứng đầu phải trực tiếp giải trình, chịu trách nhiệm. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm 2026.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xử lý bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; hoàn thành trước ngày 30.11 danh mục nhiệm vụ, văn bản cần xử lý. Trước ngày 10.12, hoàn thiện định mức nhân lực chuyên ngành, phương án sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại đội ngũ, điều chuyển nhân lực từ nơi thừa sang nơi thiếu, trọng tâm là giáo dục, y tế.

Ban Tổ chức T.Ư có trách nhiệm hoàn thành thẩm định phương án biên chế của các cơ quan, địa phương trước ngày 10.12; tổng hợp, đề xuất phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12.