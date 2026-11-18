Đây là một nội dung đáng chú ý tại Kết luận số 123 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Kết luận số 107, tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2030 vừa được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ban hành.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: TTXVN

Tại phiên họp ngày 13.11, sau khi xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về kết quả triển khai Kết luận số 107 trong giai đoạn từ ngày 30.10 - 13.11, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu tiếp tục thực hiện quyết liệt các chủ trương, định hướng của Trung ương.

Không hợp thức hóa bộ máy, biên chế hiện có

Theo Bộ Chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này là hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra. Đây là cơ sở để đổi mới công tác cán bộ, quản lý biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Việc xây dựng dữ liệu phải bảo đảm khoa học, chặt chẽ, thực chất, không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có.

Bộ Chính trị yêu cầu tập trung chuẩn hóa, thẩm định, kiểm chứng dữ liệu, bảo đảm tính chính xác và thống nhất. Quá trình thực hiện phải kết hợp rà soát từ dưới lên với hướng dẫn, chuẩn hóa từ trên xuống, xác định đúng chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu năng lực, sản phẩm và trách nhiệm của từng vị trí việc làm.

Qua rà soát, các cơ quan cần kịp thời phát hiện những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, loại bỏ công việc không cần thiết. Đồng thời, tính toán đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số, xã hội hóa và đổi mới phương thức làm việc.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của Bộ Chính trị là đề cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc rà soát vị trí việc làm không phải nhiệm vụ riêng của cơ quan tổ chức cán bộ mà là trách nhiệm của từng cấp ủy và người đứng đầu.

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, thực chất của kết quả; không khoán trắng cho cấp dưới hoặc cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ. Đặc biệt, không chạy theo thành tích, kê khai hình thức, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Bộ Chính trị giao các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền và vị trí việc làm. Các văn bản phải được phân loại rõ theo hướng tiếp tục áp dụng, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; xác định cụ thể nội dung cần xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Việc rà soát phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không tạo khoảng trống hoặc phát sinh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Bộ Chính trị yêu cầu thường xuyên nắm tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tránh tình trạng mỗi nơi thực hiện một cách. Những đơn vị làm tốt cần được biểu dương, nhân rộng; những nơi còn hạn chế phải được xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.