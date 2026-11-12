TP.HCM cần tuyển 45.000 - 50.000 vị trí việc làm cuối năm, lương đến 20 triệu/tháng

Chiều 12.11, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Nội vụ TP.HCM có văn bản trả lời báo chí về nhu cầu tuyển dụng việc làm cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Theo dự báo, trong đợt cao điểm này, thị trường lao động TP.HCM cần tuyển thêm khoảng 45.000 - 50.000 vị trí việc làm. Nhu cầu thực tế tùy thuộc vào diễn biến đơn hàng và thị trường quốc tế.

Ngành nào cần tuyển nhiều lao động dịp cuối năm?

Sở Nội vụ TP.HCM chia sẻ, nhu cầu tuyển dụng lớn tập trung ở các nhóm ngành kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử; sản xuất, chế biến; vận hành máy, lao động kỹ thuật; xây dựng; logistics, kho vận, xuất nhập khẩu và dịch vụ.

Tại khu vực Bình Dương cũ, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp đăng ký tuyển khoảng 88.300 vị trí từ đầu năm đến giữa tháng 11.2026. Nhu cầu cao nhất thuộc các ngành chế biến gỗ, nội thất, dệt may, da giày, cơ khí, điện tử, vận hành máy, kho vận và logistics.

Thị trường lao động TP.HCM dự kiến cần tuyển thêm 45.000 - 50.000 vị trí việc làm dịp cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Lao động phổ thông chiếm gần 80% tổng nhu cầu tuyển dụng tại khu vực này. Riêng ngành chế biến gỗ, nội thất cần khoảng 17.245 vị trí. Phần còn lại tập trung vào lao động có tay nghề, kinh nghiệm và khả năng vận hành máy móc.

Sở Nội vụ TP.HCM dự báo nhu cầu tuyển dụng việc làm cuối năm tại Bình Dương cũ tiếp tục ở mức cao, khi doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành đơn hàng và chuẩn bị nguồn hàng cho năm mới.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (trái) và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Mức lương việc làm cuối năm tại TP.HCM từ 8 - 20 triệu đồng

Theo Sở Nội vụ, doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập cạnh tranh để thu hút lao động dịp cuối năm. Lao động phổ thông có thể nhận từ 8 - 10 triệu đồng/tháng; lao động kỹ thuật từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Các vị trí đòi hỏi chuyên môn, kinh nghiệm trong logistics, kinh doanh, bán hàng và xây dựng có mức lương từ 12 - 20 triệu đồng/tháng.

Tại khu vực Bình Dương cũ, tiền lương trong các ngành gỗ, dệt may, cơ khí, điện tử và logistics đều cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định. Thu nhập cụ thể tùy vị trí, tay nghề và kinh nghiệm; mặt bằng chung từ 8 - 10 triệu đồng/tháng với lao động phổ thông và 10 - 20 triệu đồng/tháng với lao động kỹ thuật, chuyên môn.

Ngoài lương, một số doanh nghiệp có các khoản phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ đi lại, nhà trọ và phúc lợi riêng.