Doanh nghiệp TP.HCM đang tuyển nhiều lao động ở những ngành nào?

Chiều 30.7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Nội vụ TP.HCM đã có văn bản trả lời PV Thanh Niên về tình hình việc làm và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, qua phân tích dữ liệu thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM ghi nhận nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành gồm: công nghiệp chế biến; chế tạo; điện tử; cơ khí; logistics; thương mại - dịch vụ; công nghệ thông tin và một số ngành dịch vụ chất lượng cao.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm TP.HCM tập trung ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử và cơ khí... ẢNH: UYỂN NHI

TP.HCM tạo việc làm mới cho hơn 123.000 người

Đơn vị này cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, các thành phần kinh tế trên địa bàn đã tạo việc làm mới cho 123.394 người, đạt 68,55% kế hoạch năm.

Trong thời gian này, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 145 phiên, sàn giao dịch việc làm.

Nhìn chung, thị trường lao động tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, phản ánh sự ổn định của hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư tại TP.HCM.

Tuy nhiên, thực tiễn kết nối cung - cầu lao động cho thấy thị trường đang có những chuyển biến đáng chú ý. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh về số lượng tuyển dụng, xu hướng hiện nay đã chuyển sang chú trọng chất lượng nguồn nhân lực.

Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng vẫn gặp khó khăn khi tìm kiếm lao động có tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, tự động hóa trong sản xuất.