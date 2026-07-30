TP.HCM tính xây hầm chui, cầu vượt tại nút giao D1 - xa lộ Hà Nội

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố đang giao Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM nghiên cứu xây dựng nút giao khác mức tại nút giao D1 - xa lộ Hà Nội, khu vực cửa ngõ Khu công nghệ cao (ở TP.Thủ Đức cũ).

Phương án đang được nghiên cứu gồm: xây dựng hầm chui cho xe từ xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp) rẽ trái vào đường D1; cầu vượt cho xe từ đường D1 rẽ trái ra xa lộ Hà Nội.

Các hạng mục này thuộc dự án tăng cường năng lực thông hành trên tuyến Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội. Hiện Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM triển khai giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Xung đột giao thông tại nút giao D1 - xa lộ Hà Nội

Xa lộ Hà Nội là trục đường huyết mạch ở khu vực đông bắc TP.HCM, kết nối thành phố với các tỉnh Đông Nam bộ, miền Trung và miền Bắc thông qua quốc lộ 1.

Tuyến đường có lưu lượng phương tiện rất lớn, nhiều xe tải nặng vận chuyển hàng hóa đi qua. Trong khi đó, đường D1 là trục giao thông chính của Khu công nghệ cao, kết nối xa lộ Hà Nội với đường Võ Chí Công, cụm cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu...

Nút giao D1 - xa lộ Hà Nội hiện là nút giao đồng mức, được điều tiết bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Khu vực giao cắt nằm trong "điểm mù" của phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng TP.HCM đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao xa lộ Hà Nội - đường D1 (thuộc phường Tăng Nhơn Phú và phường Linh Xuân).

Khu vực cổng Khu công nghệ cao TP.HCM (nút giao D1 - xa lộ Hà Nội) có nhiều xe tải nặng vận chuyển hàng hóa đi qua (ảnh chụp tháng 12.2024) ẢNH: PHẠM HỮU

Tách làn phương tiện, dự kiến mở rộng đường D1

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến ngày 8.7, nút giao D1 - xa lộ Hà Nội đã được điều chỉnh đèn tín hiệu, phân làn, bổ sung dải phân cách, biển báo và tổ chức lại lưu thông nhằm tách dòng xe máy với ô tô, hạn chế nguy cơ tai nạn.

Theo đơn vị này, việc điều chỉnh phân làn xe trên các tuyến quốc lộ 51, Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 13, ĐT 743A, ĐT 743... đã đem lại hiệu quả rõ rệt, cải thiện an toàn giao thông trên tuyến.

Thời gian tới, dải cỏ rộng 4 - 5 m phía phường Linh Xuân dự kiến được thu hẹp để mở rộng mặt đường và bố trí làn xe máy hai bên nút giao.

Ban quản lý Khu công nghệ cao đang lấy ý kiến về dự án mở rộng khoảng 200 m đường D1. Theo thiết kế, dải phân cách và vỉa hè sẽ được thu hẹp để mở thêm 1 làn ô tô rộng 4 m và 1 làn hỗn hợp rộng 4,5 m.

Theo kế hoạch nêu trong văn bản, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong tháng 7.2026 nếu được Ban quản lý dự án Khu công nghệ cao chấp thuận và bàn giao mặt bằng trước ngày 15.7.

Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành trong tháng 9.2026 nếu được chấp thuận và bàn giao mặt bằng trước ngày 1.8.

Về lâu dài, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án Vành đai 2 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái) đang được thi công và dự kiến đưa vào khai thác trong thời gian tới.

Khi đoạn tuyến này hoạt động, xe tải nặng và xe container sẽ được điều tiết theo hướng Võ Chí Công, cầu Phú Hữu, Vành đai 2 và nút giao Bình Thái, thay vì tiếp tục đi qua các tuyến D1, D2 trong Khu công nghệ cao.

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu công nghệ cao, đơn vị này cũng đang đầu tư hệ thống camera giám sát thông minh tại các tuyến đường trọng điểm trong khu vực. Hệ thống camera dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành vào đầu năm 2027.