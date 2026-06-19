Nữ sinh 19 tuổi tử vong dưới gầm xe tải tại ngã tư Khu công nghệ cao

Chiều 19.6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy xảy ra tại ngã tư Khu công nghệ cao - xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú) khiến một nữ sinh 19 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 19.6 ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, xe tải biển số 50H-392.xx lưu thông từ bên trong Khu công nghệ cao ra xa lộ Hà Nội. Khi phương tiện rẽ phải để nhập vào xa lộ Hà Nội thì xảy ra va chạm với xe máy biển số Đắk Lắk chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến nữ sinh đi xe máy ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe tải và bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe tải dừng giữa khu vực nút giao sau vụ va chạm. Chiếc xe máy của nạn nhân nằm mắc kẹt dưới gầm xe tải, hư hỏng nặng, nhiều bộ phận biến dạng.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngã tư Khu công nghệ cao là một trong những nút giao quan trọng ở cửa ngõ phía đông TP.HCM, kết nối xa lộ Hà Nội với các tuyến đường bên trong Khu công nghệ cao, đường D1, D2, D400 và khu vực Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Đây cũng là khu vực tập trung nhiều nhà máy, doanh nghiệp công nghệ cao, kho bãi logistics nên mỗi ngày có lượng lớn xe container, xe đầu kéo, xe tải nặng ra vào vận chuyển hàng hóa. Việc các phương tiện liên tục chuyển hướng, nhập làn và tách làn khiến nơi này trở thành một trong những điểm giao thông tiềm ẩn nhiều rủi ro ở khu vực phía đông thành phố.



