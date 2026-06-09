TP.HCM: Dập tắt đám cháy, phát hiện cụ bà tử vong trong nhà

Ngày 9.6, Công an phường Linh Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm trên địa bàn, khiến một cụ bà tử vong.

Vụ cháy nhà trong hẻm tại phường Linh Xuân (TP.HCM) khiến một cụ bà tử vong ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, người dân sống tại hẻm số 9, khu phố 34, phường Linh Xuân, phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn nhà rộng khoảng 32 m² nên lập tức hô hoán, huy động nhiều người hỗ trợ chữa cháy.

Nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy mini, kéo vòi nước tiếp cận hiện trường để khống chế đám cháy. Nhờ được phát hiện sớm, ngọn lửa được dập tắt kịp thời, không để cháy lan sang các căn nhà liền kề trong khu dân cư đông đúc.

Chiều cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương phường Linh Xuân đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân ẢNH: CTV

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) có mặt tại hiện trường, phối hợp phong tỏa khu vực, kiểm tra hiện trạng vụ cháy và phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện bà P.T.Đ.H (76 tuổi) đã tử vong.

Người dân địa phương cho biết bà H. sống cùng cháu gái tại căn nhà trên. Sáng cùng ngày, người cháu đi làm như thường lệ, bà H. ở nhà một mình thì không may xảy ra vụ hỏa hoạn.

Chiều cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương phường Linh Xuân đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.