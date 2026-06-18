TP.HCM: Xe van lao lên vỉa hè, húc bung cửa cuốn sau tai nạn liên hoàn

Ngày 18.6, cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình.

Cửa hàng hư hỏng nặng sau vụ tai nạn ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, một tài xế điều khiển xe van lưu thông trên đường Ngô Chí Quốc theo hướng từ tỉnh lộ 43 về đường Nguyễn Thị Diệp. Khi đến khu vực gần giao lộ Ngô Chí Quốc - Nguyễn Thị Thích thì bất ngờ bị xe tải chạy cùng chiều phía sau tông vào đuôi.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải tiếp tục tông vào một xe máy đang lưu thông trên đường. Trong khi đó, xe van mất lái, lao lên vỉa hè rồi tông sập cửa cuốn của một cửa hàng kinh doanh bên đường.

Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu xe van cắm sâu vào bên trong cửa hàng sau khi cửa cuốn bị húc bung. Nhiều mảnh kính vỡ, vật dụng và phương tiện nằm ngổn ngang trước cửa. Cửa cuốn bị biến dạng, cuộn lên cao, phần khung phía trước hư hỏng nặng.

May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, cửa hàng bị hư hỏng đáng kể, nhiều phương tiện liên quan cũng bị hư hại.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.