Thời sự

Né xe chạy ngược chiều trước chợ, người đàn ông gặp nạn tử vong

Trần Duy Khánh - ni na
05/05/2026 21:42 GMT+7

Trong lúc né các xe chạy ngược chiều trên đường Đỗ Mười, đoạn qua chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM), một người đàn ông ngã ra đường bị xe tải cán tử vong.

Đến 21 giờ ngày 5.5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, khiến 1 người tử vong.

TP.HCM: Né xe chạy ngược chiều, người đàn ông gặp tai nạn tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là anh N.T.T (36 tuổi, quê ở thành phố Huế).

Theo thông tin ban đầu, gần 18 giờ cùng ngày, anh T. chạy xe máy biển số 75C1-129.XX trên đường Đỗ Mười, hướng từ thành phố Thủ Đức cũ đi quận 12 cũ. Khi xe anh T. chạy qua đoạn chợ tự phát trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Hiệp Bình, thành phố Thủ Đức cũ) thì né dòng xe chạy ngược chiều làm anh T. và xe ngã ra đường.

Lúc này, xe tải chạy tới không kịp xử lý, cán qua người khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, lúc 16 giờ cùng ngày, tại ngã tư đường số 3 và đường số 15 (phường Phước Long, cùng thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) cũng xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải với xe máy. Hậu quả khiến một nam thiếu niên 15 tuổi tử vong tại chỗ.

