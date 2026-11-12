Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối của nút giao An Phú

Người dân dỡ nhà, có hộ chưa nhận bồi thường vẫn giao mặt bằng
Ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày đầu tháng 11.2026, nhiều hộ dân trên đường Lương Định Của (phường Bình Trưng, TP.HCM) tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng tại khu đất rộng hơn 22.000 m2. Đây là điểm nghẽn khiến một số hạng mục quan trọng của nút giao An Phú chưa thể thi công, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nút giao hiện đại nhất TP.HCM.
Dọc tuyến đường, một số căn nhà đã được tháo dỡ. Nhiều gia đình bắt đầu đào móng, đổ trụ để xây lại nhà lùi sâu vào phía trong.
Trao đổi với chúng tôi, đa phần người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương mở rộng đường Lương Định Của. Có hộ dù chưa nhận tiền bồi thường vẫn chủ động tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để công trình sớm được triển khai.
Theo người dân, việc mở rộng đường là cần thiết nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước kéo dài tại khu vực. Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ để dự án sớm hoàn thành.
Đại diện UBND phường Bình Trưng chia sẻ, dự án thu hồi hơn 22.000 m2 đất ảnh hưởng đến 67 trường hợp, tổng chi phí bồi thường và hỗ trợ tạm tính hơn 1.641 tỉ đồng.
Vì sao 22.000 m² đất đường Lương Định Của khiến nút giao An Phú chậm tiến độ?
Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, trong phạm vi dự án nút giao An Phú vẫn còn 2 hạng mục quan trọng trên đường Lương Định Của (thuộc khu đất 22.000 m2) chưa thể thi công do chưa được bàn giao mặt bằng.
Cụ thể, đối với nhánh cầu N1.2 thuộc gói thầu XL13, nhà thầu đã hoàn thành kết cấu các trụ cầu từ T3 đến T8 trong phạm vi nút giao. Tuy nhiên, phần đường đầu cầu, mố M1 cùng các trụ T1 và T2 trên đường Lương Định Của vẫn chưa thể thi công.
Hạng mục thứ hai là mở rộng đường Lương Định Của lên 4 làn xe, đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Hoàng, gồm hệ thống đường, thoát nước, vỉa hè và chiếu sáng.
Vướng mắc mặt bằng tại khu vực này là một trong những nguyên nhân khiến nút giao An Phú trễ hẹn lần thứ 3, tiến độ hoàn thành phải lùi đến quý 3/2027.
Ngoài ra, khu đất trên còn liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của. Công trình được khởi công từ tháng 4.2015 nhưng phải tạm dừng từ cuối năm 2020 để chờ hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích hơn 22.000 m2 còn lại.
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