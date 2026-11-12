    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối của nút giao An Phú

    Bùi Quốc Hoàng - Uyển Nhi
    Người dân đang tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của, nơi còn vướng hơn 22.000 m² khiến một số hạng mục nút giao An Phú chưa thể thi công.

    Người dân dỡ nhà, có hộ chưa nhận bồi thường vẫn giao mặt bằng

    Ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày đầu tháng 11.2026, nhiều hộ dân trên đường Lương Định Của (phường Bình Trưng, TP.HCM) tất bật tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng tại khu đất rộng hơn 22.000 m2. Đây là điểm nghẽn khiến một số hạng mục quan trọng của nút giao An Phú chưa thể thi công, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nút giao hiện đại nhất TP.HCM.

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 1.

    Khu đất rộng hơn 22.000 m² trên đường Lương Định Của là điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ thi công nút giao An Phú

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Dọc tuyến đường, một số căn nhà đã được tháo dỡ. Nhiều gia đình bắt đầu đào móng, đổ trụ để xây lại nhà lùi sâu vào phía trong.

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 2.

    Người dân đào móng, chuẩn bị xây dựng lại nhà

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Trao đổi với chúng tôi, đa phần người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương mở rộng đường Lương Định Của. Có hộ dù chưa nhận tiền bồi thường vẫn chủ động tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để công trình sớm được triển khai.

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 3.

    Gạch đá, xà bần ngổn ngang sau khi các căn nhà được tháo dỡ

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Theo người dân, việc mở rộng đường là cần thiết nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước kéo dài tại khu vực. Tuy nhiên, người dân cũng mong muốn công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ để dự án sớm hoàn thành.

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 4.

    Nhiều căn nhà đã bị đập bỏ hoàn toàn

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Đại diện UBND phường Bình Trưng chia sẻ, dự án thu hồi hơn 22.000 m2 đất ảnh hưởng đến 67 trường hợp, tổng chi phí bồi thường và hỗ trợ tạm tính hơn 1.641 tỉ đồng.

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 5.

    Người dân đổ trụ, xây lại nhà lùi vào phía trong

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Vì sao 22.000 m² đất đường Lương Định Của khiến nút giao An Phú chậm tiến độ?

    Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, trong phạm vi dự án nút giao An Phú vẫn còn 2 hạng mục quan trọng trên đường Lương Định Của (thuộc khu đất 22.000 m2) chưa thể thi công do chưa được bàn giao mặt bằng.

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 6.

    Toàn cảnh khu vực đường Lương Định Của hướng về nút giao An Phú

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Cụ thể, đối với nhánh cầu N1.2 thuộc gói thầu XL13, nhà thầu đã hoàn thành kết cấu các trụ cầu từ T3 đến T8 trong phạm vi nút giao. Tuy nhiên, phần đường đầu cầu, mố M1 cùng các trụ T1 và T2 trên đường Lương Định Của vẫn chưa thể thi công.

    Hạng mục thứ hai là mở rộng đường Lương Định Của lên 4 làn xe, đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Hoàng, gồm hệ thống đường, thoát nước, vỉa hè và chiếu sáng.

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 7.

    Máy xúc được huy động

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Vướng mắc mặt bằng tại khu vực này là một trong những nguyên nhân khiến nút giao An Phú trễ hẹn lần thứ 3, tiến độ hoàn thành phải lùi đến quý 3/2027.

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 8.

    Dự án ảnh hưởng đến 67 trường hợp

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Ngoài ra, khu đất trên còn liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của. Công trình được khởi công từ tháng 4.2015 nhưng phải tạm dừng từ cuối năm 2020 để chờ hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích hơn 22.000 m2 còn lại.

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 9.

    Bà Cúc (55 tuổi, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án) chỉ vào dấu vết trên tường cho thấy mực nước ngập mỗi khi mưa ở đường Lương Định Của

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 10.

    Người dân thu dọn gạch đá, xà bần sau khi tháo dỡ nhà cửa. Phía sau là băng rôn thể hiện quyết tâm bàn giao mặt bằng của chính quyền phường Bình Trưng và người dân

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 11.

    Bà Lê Thị Thắm (73 tuổi) mong việc giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 12.

    Người dân tất bật tháo dỡ nhà cửa

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Người dân dỡ nhà, giao mặt bằng tại 'điểm nghẽn' cuối nút giao hiện đại nhất TP.HCM- Ảnh 13.

    Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tạm tính hơn 1.641 tỉ đồng

    ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

    Tin liên quan

    Nút giao hiện đại nhất TP.HCM trễ hẹn lần 3 vì vướng khu đất 22.000 m2

    Nút giao hiện đại nhất TP.HCM trễ hẹn lần 3 vì vướng khu đất 22.000 m2

    Dự án nút giao An Phú hiện đại nhất TP.HCM, tiếp tục lùi tiến độ đến quý 3/2027 do vướng mặt bằng trên đường Lương Định Của, nên một số hạng mục trọng yếu chưa thể thi công.

    Dự án mở rộng đường ở TP.HCM lên 30 m: Lãnh đạo phường trao thưởng cho dân

    Khám phá thêm chủ đề

    Đường Lương Định Của nút giao An Phú TP.HCM phường Bình Trưng nút giao hiện đại nhất tp.hcm giải phóng mặt bằng Lương Định Của mở rộng đường lương định của giải phóng mặt bằng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận