Hoàn thành báo cáo khung vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước trước 30.11

Tại Nghị quyết số 353/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.2026, Chính phủ đã đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm đối với Bộ Nội vụ, trong đó có nội dung về biên chế, xây dựng vị trí việc làm, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội...

Chính phủ yêu cầu trước 30.11, hoàn thành báo cáo khung vị trí việc làm trong các cơ quan nhà nước ẢNH: TUẤN MINH

Theo dõi sát tình hình tiền lương, quan hệ lao động dịp cuối năm

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi, đánh giá và dự báo sát tình hình thị trường lao động, đặc biệt là quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng trong dịp cuối năm.

Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp để xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là tình trạng nợ lương, chậm trả lương và tranh chấp lao động. Đồng thời, chủ động ứng phó với những tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh công nhân.

Bộ Nội vụ cũng được giao tăng cường kết nối cung - cầu lao động, vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về lao động.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý khác là chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn các bộ, cơ quan và địa phương đề xuất biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp phương án biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; đồng thời tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chính phủ cũng yêu cầu bảo đảm tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ phải trình Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích tự nhiên của 3.321 đơn vị hành chính cấp xã và nghị quyết phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển.

Hoàn thành báo cáo về khung vị trí việc làm

Đối với công tác xây dựng vị trí việc làm, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thành báo cáo về quy định khung đối với danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn và định mức trước ngày 30.11.

Bộ Nội vụ đồng thời hướng dẫn thống nhất các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng vị trí việc làm; trình Ban Chỉ đạo xem xét và gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh số 05/20266 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Việc xây dựng nghị định phải bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công theo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tính khả thi.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.