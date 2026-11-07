Chính phủ thông tin về biên chế, vị trí việc làm và tiền lương

Báo cáo cho biết, đến thời điểm này, về cơ bản, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Dự kiến Ban Tổ chức Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị về phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 của hệ thống chính trị trong quý 4/2026 ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo quy định tại Nghị định số 232/2026, chậm nhất đến 1.7.2027, các bộ, UBND cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị được phân cấp, ủy quyền phê duyệt vị trí việc làm phải ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Tuy nhiên, trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức theo quy định tại nghị định này, các quyết định phê duyệt vị trí việc làm ban hành trước đó được tiếp tục áp dụng trong quá trình tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chính phủ cho hay, hiện các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cấp xã đang triển khai việc xác định vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 232/2026.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang triển khai việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, hoàn thành trong quý 4/2026.

Về biên chế, Chính phủ cho biết, ngày 2.6.2026, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 185 giao biên chế cho các tỉnh, thành phố năm 2026; Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành các quyết định giao biên chế cho từng địa phương.

Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền địa phương đã ban hành quyết định giao biên chế đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định.

Đối với biên chế của bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quyết định số 191. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã ban hành quyết định về biên chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan Đảng ủy Chính phủ đến hết năm 2026…

Về biên chế giai đoạn 2027 - 2031, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Dự kiến Ban Tổ chức Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị về phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 của hệ thống chính trị trong quý 4/2026.

Về tiền lương, phụ cấp, Chính phủ cho biết đã ban hành 3 nghị định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 3 thông tư để kịp thời thực hiện một số loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, đã cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.