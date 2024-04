Bỏ con săn sắt nhằm con cá rô

Ông Assange bị phía Mỹ truy nã và truy tố với 17 tội theo đạo luật về tình báo của Mỹ và bị ghép vào khung hình phạt tù lên tới 175 năm. Ông Assange bị cảnh sát Anh giam giữ từ năm 2019, trước đó tị nạn trong trụ sở Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) và chờ ngày bị Anh dẫn độ sang Mỹ. Ông là công dân Úc nên chính phủ Úc suốt thời gian qua kiên trì yêu cầu Anh trả tự do và không dẫn độ người này sang Mỹ.



Tổng thống Mỹ Joe Biden REUTERS

Nếu phía Mỹ từ bỏ việc truy nã và truy tố ông Assange thì phía Anh buộc phải trả tự do cho ông Assange. Tuyên cáo nói trên của ông Biden có phần gây bất ngờ bởi ngay từ đầu Mỹ luôn tỏ ra rất kiên định và kiên quyết, thúc ép Anh dẫn độ ông Assange bằng mọi giá. Nếu bây giờ ông Biden thực hiện tuyên cáo trên thì hoàn toàn không phải vì lý do nhân đạo mà chỉ vì muốn và cần tranh thủ Úc, tức là vì việc trừng phạt ông Assange không có lợi cho Mỹ bằng việc tranh thủ Úc. Nếu không đấu tranh thành công để ông Assange được trả tự do thì bất cứ phe cánh nào lên cầm quyền ở Úc cũng sẽ đều không được lòng dân. Mỹ đưa ông Assange ra xét xử và Anh nghe theo Mỹ thì cả Mỹ và Anh cũng sẽ đều không được lòng người dân ở Úc.

Trong khi đó, Úc đang ngày càng thêm quan trọng trong chiến lược của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ cùng với Anh và Úc đã hình thành liên minh ba bên (AUKUS) nhưng liên minh này không phải là chỗ dựa duy nhất của Úc về an ninh. Mỹ càng cần níu kéo, tranh thủ và ràng buộc Úc vào Mỹ.