Cảnh sát Anh dùng camera AI phát hiện vi phạm giao thông

Lực lượng cảnh sát ở Cornwall (Anh) thử nghiệm hệ thống camera an toàn đường bộ AI của công ty công nghệ AI Acusensus để phát hiện hành vi vi phạm luật giao thông, ví dụ như tài xế không thắt dây an toàn hoặc nhắn tin khi lái xe. Trong vòng 3 ngày đầu, hệ thống này phát hiện được gần 180 trường hợp không thắt dây an toàn và 117 trường hợp sử dụng điện thoại di động khi lái xe.

Hệ thống xem xét lưu lượng giao thông ở những khu vực được triển khai, sau đó ghi lại hình ảnh rõ ràng về các phương tiện đi qua bằng cách sử dụng tốc độ màn trập cao, đèn flash hồng ngoại cũng như hệ thống thấu kính và lọc. Sau đó, AI sẽ xem xét các hình ảnh, gắn cờ những hình ảnh có khả năng vi phạm. Những bức ảnh được gắn cờ sau đó sẽ được gửi đến người kiểm duyệt. Nếu được xác định đã vi phạm luật, người lái xe sẽ nhận được thông báo cảnh cáo hoặc truy tố, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Hệ thống Acusensus đã được thử nghiệm tại nhiều địa điểm trên khắp nước Anh và Úc trong năm 2022 Chụp màn hình

Vào năm 2022, một hệ thống khác của Acusensus phát hiện 590 trường hợp vi phạm thắt dây an toàn cùng với 45 trường hợp sử dụng điện thoại di động trên nhiều con đường khác nhau ở hạt Devon và Cornwall. Tuy nhiên, hệ thống camera AI mới có thể dễ dàng di chuyển đi nơi khác, giúp việc giám sát những con đường đông đúc trở nên thuận tiện và mở rộng dự án dễ dàng hơn.

Hệ thống giám sát AI được sử dụng ngày càng nhiều nhờ khả năng hỗ trợ cảnh sát 24/7. Đầu năm nay, một sáng kiến AI khác ở Anh muốn lắp đặt camera AI dọc theo đường cao tốc để "bắt" các tài xế ném rác ra ngoài cửa sổ ô tô. Hệ thống tàu điện ngầm Barcelona (Tây Ban Nha) sử dụng hệ thống phân tích video AI để phát hiện những kẻ trốn vé, trong khi đó, hệ thống tàu điện ngầm New York (Mỹ) gần đây cũng bắt đầu sử dụng phần mềm AI tương tự.