Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định đối với dự án luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trên cơ sở tách một phần từ luật Giao thông đường bộ năm 2008.



Bộ Công an bỏ đề xuất thay đổi phân hạng giấy phép lái xe trong dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông TUYẾN PHAN

Chỉ quy định về nguyên tắc

Theo quy định đang có hiệu lực tại luật Giao thông đường bộ 2008, giấy phép lái xe bao gồm 13 hạng: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC.

Trong dự thảo công bố để lấy ý kiến đóng góp hồi giữa tháng 7 vừa qua, Bộ Công an đề xuất thay đổi phân hạng giấy phép lái xe thành các hạng: A2, A, A3, B, C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E, DE.

Tuy nhiên, tại dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định mới nhất, Bộ Công an rút đề xuất trên, bằng việc không phân chia chi tiết các hạng giấy phép lái xe như luật Giao thông đường bộ năm 2008, mà chỉ quy định nguyên tắc phân hạng giấy phép lái xe.

Theo giải thích của Bộ Công an, sự thay đổi này nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong trường hợp có sự thay đổi của các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Trước đó, khi cho ý kiến đóng góp về dự thảo, nhiều đơn vị, bộ, ngành bày tỏ sự băn khoăn đối với đề xuất của Bộ Công an liên quan đến việc thay đổi phân hạng giấy phép lái xe.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, thay đổi hạng giấy phép lái xe là cần thiết, tuy nhiên ban soạn thảo và cơ quan thẩm định cần rà soát, đối chiếu cụ thể với phân hạng giấy phép lái xe tại Công ước Viên 1968 mà Việt Nam tham gia, xem đã phù hợp hay chưa.

Bộ Y tế nhận định, hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe đang phân loại theo luật Giao thông đường bộ 2008 và không có vướng mắc. Nếu chỉ đơn thuần là đổi tên gọi hạng giấy phép lái xe, sẽ kéo theo nhiều thủ tục hành chính mà người dân sẽ phải thực hiện như đi đổi lại bằng lái, liên quan đến thay đổi khi liên thông tài khoản định danh điện tử... gây tốn kém cho người dân và xã hội.

Theo Bộ Công an, Chính phủ sẽ quy định chi tiết về hạng giấy phép lái xe, thời hạn giấy phép lái xe PHÚC BÌNH

Chính phủ sẽ quy định chi tiết

Với đề xuất mới nhất của Bộ Công an, dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: giấy phép lái xe được cấp cho người điều khiển xe mô tô, xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, phương tiện giao thông thông minh tham gia giao thông đường bộ.

Người khuyết tật điều khiển xe mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe mô tô; người khuyết tật điều khiển xe ô tô có cơ cấu điều khiển phù hợp với tình trạng khuyết tật được cấp giấy phép lái xe ô tô.

Giấy phép lái xe mô tô không thời hạn; giấy phép lái xe ô tô, máy kéo, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, phương tiện giao thông thông minh có thời hạn.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết về hạng giấy phép lái xe, thời hạn giấy phép lái xe. Bộ trưởng Bộ GTVT sẽ quy định chi tiết hình thức của giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế; quy định trình tự thủ tục cấp và sử dụng giấy phép lái xe và giấy phép lái xe quốc tế.

Vẫn theo dự thảo, giấy phép lái xe được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe. Riêng với giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1.7.2012 thì phải đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Bộ Công an còn cho hay, cơ quan này đã thống nhất với Bộ GTVT chuyển một số điều luật trong chương vận tải đường bộ liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông (có tính chất "động") từ dự thảo luật Đường bộ (do Bộ GTVT chủ trì xây dựng) sang dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (do Bộ Công an chủ trì xây dựng), để phù hợp với phạm vi điều chỉnh.