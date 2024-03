Bộ Công an: Công dân cấp thẻ căn cước lần đầu sẽ được miễn phí

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, cho biết từ 1.7 tới, luật Căn cước 2023 sẽ chính thức có hiệu lực.

Trung bình hằng năm, Bộ Công an sẽ cấp thẻ căn cước cho khoảng 10 triệu người, trong đó khoảng 3 triệu thẻ cấp mới cho công dân đến độ tuổi và các trường hợp trẻ em có nhu cầu, 4 triệu thẻ cho các trường hợp đổi thẻ và 3 triệu thẻ cho các trường hợp cấp lại.

Cấp thẻ căn cước lần đầu không mất phí

Một trong những vấn đề người dân đặc biệt quan tâm và đặt câu hỏi nhiều là việc cấp, đổi thẻ căn cước có mất kinh phí không? Trước băn khoăn này, đại tá Tấn cho hay, tại khoản 2 điều 38 luật Căn cước đã quy định "công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu". Như vậy, đối với các trường hợp công dân lần đầu cấp thẻ căn cước thì không phải nộp lệ phí.

Công dân sẽ được miễn lệ phí khi được cấp thẻ căn cước lần đầu TRẦN CƯỜNG

Theo đại tá Tấn, về cơ bản, tất cả công dân đủ 14 tuổi ở nước ta đã được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD), do vậy, việc cấp thẻ căn cước lần này chủ yếu là các trường hợp công dân đến độ tuổi đủ 14 tuổi, các trường hợp đổi từ thẻ CCCD sang thẻ căn cước do hết hạn sử dụng, thay đổi thông tin; các trường hợp cấp lại thẻ căn cước do bị mất và các trường hợp công dân thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo nhu cầu của công dân.

Đại tá Tấn khẳng định, Bộ Công an có đủ nguồn nhân lực, phương tiện, kinh nghiệm để có thể đáp ứng được nhu cầu tối đa của người dân khi có yêu cầu được cấp thẻ căn cước theo quy định của luật Căn cước năm 2023.

"Để thực hiện có hiệu quả việc cấp thẻ căn cước, ngoài việc bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân lực, thiết bị, Bộ Công an sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, có kế hoạch triển khai cụ thể, hoàn thiện các phần mềm, hệ thống, tổ chức tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị và chính quyền địa phương. Với kinh nghiệm đã triển khai thành công nhiều chiến dịch cấp thẻ CCCD thì Bộ Công an hoàn toàn chủ động và tin tưởng cũng sẽ triển khai thành công việc cấp thẻ căn cước", đại tá Tấn cho hay.

Dữ liệu sinh trắc giúp xác thực nhanh và chính xác

Cục phó C06 cho hay, luật Căn cước quy định, khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước tiến hành thu nhận thông tin về mống mắt của công dân. Dữ liệu này giúp nhanh chóng cung cấp thông tin để xác thực cá nhân với độ chính xác cao qua các thiết bị không yêu cầu tiếp xúc vật lý.

Ngoài ra, nhận dạng mống mắt được sử dụng như một trong những phương pháp thu thập dữ liệu sinh trắc học cần thiết để cấp số định danh cá nhân là duy nhất, có thể xác thực chính xác và nhanh chóng ngay cả khi không có căn cước. Việc sử dụng kết hợp với dữ liệu sinh trắc học bổ sung lẫn nhau, chẳng hạn như vân tay, ảnh khuôn mặt, cho phép xác thực cá nhân một cách chính xác, chống lại hành vi mạo danh.

Do đó, đại tá Tấn cho rằng, việc thu nhận thông tin về mống mắt giúp việc xác thực cá nhân bảo đảm tính chính xác cao, dễ dàng trong việc thực hiện, triển khai các ứng dụng để phục vụ công tác quản lý, phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế số, công dân số.

Theo đại tá Tấn, vấn đề bảo mật, an toàn thông tin trên thẻ căn cước cũng như trong cơ sở dữ liệu đều được triển khai, thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế ở mức bảo mật, mã hóa cao nhất nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề không bị lộ, lọt dữ liệu.

"Việc thu thập cả ADN và giọng nói vào cơ sở dữ liệu căn cước do cơ quan có thẩm quyền chuyển cho cơ quan quản lý căn cước hoặc do công dân tự nguyện cung cấp. Khi có thêm những thông tin về dữ liệu sinh trắc này sẽ phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, truy nguyên, nhận dạng, góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, quản lý dân cư, phòng, chống tội phạm và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số", đại tá Tấn cho hay.