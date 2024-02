Công an TP.HCM chuẩn bị cấp thẻ căn cước mới

Chiều 29.2, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ, Công an TP.HCM thông tin về luật Căn cước và sự chuẩn bị của ngành công an khi luật có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.



Công an TP.HCM đánh giá luật Căn cước là một bước tiến lớn về cải cách thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, có ý nghĩa trong việc phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, giá trị và tiện ích của thẻ căn cước, căn cước điện tử trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nêu một số điểm mới của luật Căn cước, Công an TP.HCM cho biết không chỉ thay đổi về tên gọi, mẫu thẻ mới được đề xuất rất nhiều điểm khác biệt so với thẻ căn cước công dân.

Trong đó, mục "quê quán" thay thành "nơi đăng ký khai sinh"; "nơi thường trú" thay thành "nơi cư trú", đồng thời di chuyển sang mặt sau của thẻ thay vì mặt trước như hiện nay.

Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ "Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội" thành "Bộ Công an".

Người dân làm thẻ căn cước công dân tại Công an Q.3, TP.HCM NHẬT THỊNH

Trên mặt thẻ căn cước sẽ không còn các thông tin về đặc điểm nhân dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải. Mã QR code trên thẻ căn cước cũng được đề xuất chuyển sang mặt sau, thay vì mặt trước như hiện hành.

Bên cạnh đó, công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu, cấp giấy chứng nhận căn cước đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước, cơ quan quản lý sẽ thu thập mống mắt (bắt buộc), ADN, giọng nói (người dân tự nguyện) của công dân, bên cạnh việc lấy vân tay.

Ngoài ra, căn cứ khoản 1, 3 điều 46 luật Căn cước thì thẻ căn cước công dân (CCCD) vẫn có giá trị sử dụng hết thời hạn ghi trên thẻ. Các trường hợp thẻ CCCD, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15.1 đến trước ngày 30.6 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30.6.2024.

Do đó, người dân có thẻ CCCD, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15.1 không cần phải làm thủ tục cấp đổi thẻ và chờ làm thẻ căn cước mới khi luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.

Mẫu thẻ căn cước dành cho người từ đủ 6 tuổi trở lên, theo đề xuất của Bộ Công an BỘ CÔNG AN

Công an TP.HCM cho biết đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết từ nhân sự, trang thiết bị, công tác rà soát công dân đến độ tuổi cấp thẻ căn cước (14 tuổi), công dân đến độ tuổi đổi thẻ CCCD do hết hạn (25, 40, 60 tuổi), công dân dưới 14 tuổi có nhu cầu cấp thẻ căn cước… nhằm triển khai có hiệu quả luật Căn cước trên địa bàn TP.HCM ngay sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an.

Công an TP.HCM thông tin thêm, Bộ Công an đang gấp rút chuẩn bị về mặt hạ tầng kỹ thuật để việc thu thập dữ liệu mống mắt (bắt buộc thu thập), ADN, giọng nói (người dân tự nguyện) vào cơ sở dữ liệu căn cước khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Do đó, dù không bắt buộc phải đổi thẻ CCCD sang thẻ căn cước nhưng khuyến khích người dân nên đi bổ sung dữ liệu sinh trắc học về ADN, mống mắt và giọng nói. Việc này mang lại rất nhiều lợi ích, như liên quan đến sức khỏe hoặc bị giả mạo thì dữ liệu sinh trắc học sẽ giúp xử lý chính xác và nhanh hơn.