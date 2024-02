Công an TP.HCM tìm bị hại vụ Công ty phát triển nhà An Phú lừa đảo

Ngày 19.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) cho biết đã khởi tố và đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển nhà An Phú - An Phu Holdings (Công ty phát triển nhà An Phú) do Nguyễn Duy Linh làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Nguyễn Duy Linh bị Công an TP.HCM bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản NGUỒN TIN CUNG CẤP

Công ty phát triển nhà An Phú có trụ sở tại số 2 Nguyễn Hoàng (P.An Phú, TP.Thủ Đức) và số 14 đường 41 (P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Văn phòng hiện nay tại địa chỉ 41 Hồ Bá Kiện (P.15, Q.10). Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này này xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh khác.

Theo điều tra, thông qua việc ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng đất nền, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai liên quan các dự án: Khu dân cư Liên Phường Star, khu dân cư Long Trường Village, Long Trường Village 2, Long Trường Village 3, Long Trường Riverside, khu dân cư Lộc Điền, khu dân cư Gò Cát 1, Gò Cát 2, Gò Cát 3, Gò Cát Lucky, khu dân cư Long Thạnh Mỹ Village... Nguyễn Duy Linh và Công ty phát triển nhà An Phú đã chiếm đoạt tiền và tài sản của các nạn nhân.

Để phục công tác điều tra xử lý vụ án theo quy định pháp luật, Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân, tổ chức là nạn nhân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ở địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2 (P.14, Q.10) gặp điều tra viên Lê Trung Luân để trình báo và cung cấp thông tin, chứng từ tài liệu (bản chính) liên quan.