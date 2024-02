Bắt giam chủ tiệm vàng 4 tháng để điều tra hành vi lừa đảo

Chiều 6.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Thu Hồng (54 tuổi, ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Hồng bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Võ Thị Thu Hồng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản T.S

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Võ Thị Thu Hồng lấy danh nghĩa kinh doanh tiệm vàng "Kim Hồng Phát" tại xã Bình Châu để tạo lòng tin, vay khoảng 50 tỉ đồng của gần 150 người dân ở địa phương, dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Cơ quan công an xác định bị can Hồng đã dùng thủ đoạn gian dối, nói là cần tiền để kinh doanh, chủ động vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt để trả các khoản vay và trả lãi cho người khác.

Người dân tụ tập trước nhà riêng của vợ chồng bà Hồng vì lo lắng bà này vỡ nợ, bỏ trốn CTV

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 11.4.2023, nhiều người dân ở các xã Bình Châu (H.Bình Sơn), xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi) và H.Lý Sơn (Quảng Ngãi)… tập trung đến nhà riêng của bà Võ Thị Thu Hồng (ở thôn Định Tân, xã Bình Châu) để đòi nợ. Bà Hồng là chủ tiệm vàng lớn trên địa bàn thôn Định Tân. Ở khu chợ Bờ Đắp (thôn Định Tân) có nhiều tiểu thương và người dân sống xung quanh khu vực nhà bà Hồng đều là chủ nợ của bà này.