Quảng Ngãi: Nghi chủ tiệm vàng vỡ nợ, nhiều người tập trung đến nhà đòi nợ

Theo nguồn tin Thanh Niên, từ ngày 28.3 đến nay, có rất nhiều người dân ở các xã Bình Châu (H.Bình Sơn), xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi) và H.Lý Sơn… tập trung đến nhà riêng của vợ chồng ông Nguyễn Văn Th. (57 tuổi) và bà Võ Thị Thu H. (53 tuổi, ở thôn Định Tân, xã Bình Châu) để đòi nợ. Bà H. là chủ một hiệu vàng lớn trên địa bàn thôn Định Tân.

Nhà của vợ chồng ông Th. và bà H. đóng kín cửa HẢI PHONG

Ở khu chợ Bờ Đắp (thôn Định Tân) có rất nhiều tiểu thương và người dân sống xung quanh khu vực nhà vợ chồng ông Th. và bà H. đều là chủ nợ của bà H.. Một số người dân cho bà H. mượn tiền để làm ăn, giờ đang điêu đứng, lo lắng vì bà H. không trả lãi cũng không trả nợ và đã đi khỏi nhà.

Ông N.T.D. (trú thôn Định Tân, xã Bình Châu) cho biết, thấy bà H. kinh doanh vàng và gia đình bề thế nên gia đình ông tin tưởng, cho bà H. vay mượn tiền 3 đợt với tổng số tiền khoảng 1,4 tỉ đồng. Khi cho vay, cứ 4 tháng là bà H. sẽ trả tiền lãi 1 lần, nhưng gần đây bà H. cứ hứa mãi mà không trả. Hiện bà H. đã bỏ đi khỏi nhà nên cả gia đình ông D. rất lo lắng và bức xúc.

"Tôi và toàn bộ người dân đã cho bà H. vay tiền mong muốn bà H. phải ra gặp mặt chúng tôi để giải thích tại sao bà lại trốn nợ và hứa phải trả cho chúng tôi như thế nào. Hiện tại chúng tôi rất khốn đốn, vì có bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho bà H. vay mượn", ông D. nói.

Bà N. lo lắng sợ bà H. vỡ nợ không có tiền trả cho mình xây nhà HẢI PHONG

Còn bà N.N.N. (66 tuổi, trú thôn An Hải, xã Bình Châu) cho hay đã rút tiền gửi ở ngân hàng về đưa cho bà H. vay gần 1,7 tỉ đồng để thu lãi suất hàng tháng. Nhưng đến cuối tháng 3 vừa qua, khi nghe mọi người nói bà H. bị vỡ nợ, bà N. gọi điện cho bà H. nhưng không liên lạc được.

"Số tiền đưa cho bà H. vay là tôi tích góp để xây lại nhà để ở, nhưng bây giờ bà H. bỏ đi đâu không biết nên tôi rất lo lắng, không biết phải sống sao. Hiện chúng tôi đã làm đơn cầu cứu, gửi cho các cơ quan chức năng và Công an tỉnh Quảng Ngãi", bà N. than thở.

Theo Công an xã Bình Châu, qua công tác nắm tình hình, số tiền nợ của vợ chồng ông Th. và bà H. ước tính khoảng gần 100 tỉ đồng. Hiện Công an xã Bình Châu đang tiếp tục nắm tình hình, theo dõi vụ việc để bảo đảm an ninh trật tự.