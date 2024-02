Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng sau 6 giờ gây án

Tin từ Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) ngày 4.2 cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Khắc Qui (22 tuổi, ngụ ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Qui là nghi phạm cướp tiệm vàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 ngày 3.2, Qui chạy xe máy BS 69S1- 3554 đến tiệm vàng N.T (khóm 1, P.6, TP.Cà Mau). Vào tiệm, Qui nói cần mua nhẫn vàng 24K, trọng lượng 1 lượng. Khi chủ tiệm đưa nhẫn cho xem, Qui đeo vào tay giả vờ thử rồi bất ngờ bỏ chạy ra xe tẩu thoát.

Lê Khắc Qui, nghi phạm cướp tiệm vàng

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức truy tìm nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Qui là nghi phạm. Sau 6 giờ gây án, Qui bị bắt tại nhà riêng ở xã Khánh Hưng, giao cho Công an TP.Cà Mau điều tra theo thẩm quyền.

Chiếc nhẫn Qui bán đã được tiệm vàng nấu lại, hiện đã giao nộp cho công an

Tại cơ quan công an, Qui khai do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên nảy sinh ý định đi tìm các tiệm vàng, giả vờ vào mua vàng rồi cướp.

Sau khi cướp chiếc nhẫn, Qui mang đến tiệm vàng ở TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời bán được hơn 60 triệu đồng. Có tiền, Qui mang đi chuộc xe, chuộc điện thoại, trả nợ, tiêu xài cá nhân hết 40 triệu đồng.

Cũng theo Công an TP.Cà Mau, chiếc nhẫn Qui bán đã được tiệm vàng mua nấu lại và chủ tiệm vàng này đã giao nộp nhẫn cho công an. Ngoài ra, công an cũng thu hồi 20 triệu đồng từ tiền bán vàng Qui chưa kịp tiêu xài.

Công an TP.Cà Mau đang củng cố hồ sơ xử hành vi cướp tiệm vàng đối với Lê Khắc Qui.