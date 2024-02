Giám đốc Công ty tài chính PFS bị điều tra tội lừa đảo

Ngày 7.2, Công an Q.Hà Đông (Hà Nội), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Nam (45 tuổi, quê Ninh Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Hoàng Nam, Giám đốc Công ty tài chính PFS ANTĐ

Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện, hồi tháng 12.2020, ông Nam thành lập Công ty CP đầu tư tài chính PFS (viết tắt là Công ty tài chính PFS), hoạt động ở lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản.

Đối với hoạt động cầm cố tài sản, Công ty tài chính PFS được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Quá trình hoạt động, ông Nam đã tổ chức các buổi hội thảo, lôi kéo người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty tài chính PFS; đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay và chi trả lợi nhuận theo tỷ lệ 2 - 6%/số tiền góp vốn mỗi tháng. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư được cam kết sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.

Để tạo niềm tin, ông Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng, công ty sẽ trả tiền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Nam dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng.

Ngoài ra, ông Nam còn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên sau đó không còn khả năng chi trả.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Nam, Công an Q.Hà Đông đề nghị những ai là bị hại cần đến Đội Cảnh sát kinh tế, Công an Q.Hà Đông, để trình báo, cung cấp thông tin.