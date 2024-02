Tây Ninh: Giả danh công an gọi điện cập nhật CCCD để lừa đảo

Ngày 21.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tiếp nhận 2 trường hợp đến trình báo bị các đối tượng giả danh công an yêu cầu cập nhật thông tin căn cước công dân (CCCD), làm mã định danh mức 2, rồi lừa đảo chiếm đoạt trên 680 triệu đồng.

Theo trình bày của chị N. (ngụ TX.Hòa Thành, Tây Ninh), lúc 13 giờ 17 ngày 16.2, chị nhận được cuộc điện thọai của người tự xưng tên Phương, đang công tác tại Công an TX.Hòa Thành, thông báo lúc 15 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh sẽ gọi điện hỗ trợ làm mã định danh mức 2. Đúng giờ, có người gọi điện đến tự xưng tên Tùng, Công an tỉnh Tây Ninh và yêu cầu chị N. kết bạn Zalo gọi Facetime để hướng dẫn cài mật mã và xác thực khuôn mặt, tải app dịch vụ công...

Chị N. đang trình bày với công an về việc bị lừa đảo NGỌC HÀ

"Sau khi hướng dẫn truy cập website: govx.net.vn, người này đọc số CMND (cũ) cũng như CCCD (mới), địa chỉ nhà cũng như các nhân khẩu trong gia đình làm tôi nhầm tưởng là công an thật. Sau khi chạy app thì người tên Tùng yêu cầu trả 12.000 đồng tiền phí, đồng thời hỏi dùng tài khoản ngân hàng nào", chị N. trình bày.

Do cảnh giác với nạn lừa đảo trên mạng nên chị N. trả lời không có tiền trong tài khoản. Lúc này, đối tượng tên Tùng nói: "Cứ tiếp tục tải app, tiền đó tính sau".

"Khoảng 3 phút sau, nghi ngờ bị lừa đảo nên tôi tìm cách thoát khỏi app trên điện thoại nhưng không được nên bèn tắt nguồn và khi mở lên thì toàn bộ số tiền hơn 572 triệu đồng trong 2 tài khoản và 1 thẻ tín dụng bị mất trắng", chị N. khai báo.

Tương tự, ông T. (ngụ H.Châu Thành) cũng bị lừa đảo với thủ đoạn như trên. Sau khi yêu cầu ông T. tải phần mềm dịch vụ công về máy điện thoại, đối tượng lừa đảo đề nghị đóng 12.000 đồng phí dịch vụ. Ông T. đăng nhập internet banking trên điện thoại để chuyển tiền phí thì app báo phải chụp ảnh CCCD và nhận diện ảnh.

Sau khi làm hết các yêu cầu vẫn không đăng nhập được nên đối tượng kêu ông T. lấy SIM gắn vào điện thoại của vợ ông để đồng bộ cho 2 người. Trong lúc chờ đồng bộ, ông T. đăng nhập tài khoản ngân hàng của vợ và cũng bị yêu cầu chụp ảnh CCCD và nhận diện ảnh nhưng tài khoản vẫn không đăng nhập được.

Sau đó, ông T. kiểm tra lại tài khoản ngân hàng thì bị mất 24,9 triệu đồng; người vợ cũng bị mất 91 triệu đồng. Ông T. cho biết, bản thân ông cũng rất cảnh giác với nạn lừa đảo qua điện thoại, qua mạng. Tuy nhiên, do lần này các đối tượng dùng thủ đoạn khá tinh vi nên khiến ông "sập bẫy".

Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo: "Người dân lưu ý, khi cán bộ công an cần thì sẽ làm việc trực tiếp thông qua giấy mời, hoàn toàn không yêu cầu hoặc hướng dẫn người dân cài app từ các đường link không rõ ràng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo".