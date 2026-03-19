Bộ Công an đề xuất phạt đến 30 triệu đồng nếu nghe lén cuộc gọi online

Bộ Công an mới đây công bố dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý kiến đóng góp. Thời gian lấy ý kiến từ 16.3 - 26.3.

Một trong những nội dung được đề cập tại dự thảo là bảo vệ thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật công tác, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng.

Bộ Công an đề xuất phạt tiền 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi cố ý nghe lén cuộc gọi trên không gian mạng ẢNH MINH HỌA TẠO TỪ AI

Nghe lén cuộc đàm thoại sẽ bị phạt nặng

Theo Bộ Công an, thời gian qua, vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Điển hình là tình trạng dữ liệu cá nhân bị sử dụng, đánh cắp, trao đổi, rao bán nhằm trục lợi.

Thông tin cá nhân người sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng đang bị thu thập, khai thác, sử dụng công khai bởi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số, thương mại điện tử, nhiều ứng dụng lưu trữ dữ liệu tại nước ngoài.

Thực tế trên cho thấy cần có mức xử phạt để tăng hiệu lực của pháp luật, tăng sức răn đe, ngăn ngừa tội phạm.

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất phạt tiền 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi cố ý nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại trên không gian mạng; tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự; sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc.

Mức phạt này cũng được áp dụng với hành vi đưa lên không gian mạng thông tin thuộc bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân…

Người vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục là buộc xóa, hủy đến mức không thể khôi phục dữ liệu về thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật công tác, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng.

"Yên tâm hơn khi nói chuyện trên mạng xã hội"

Chị Đinh Loan (35 tuổi, trú tại Hà Nội) là người thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Có một điều khiến chị thắc mắc bấy lâu nay: mỗi khi chị nhắn tin hoặc đàm thoại với bạn bè về một sản phẩm, dịch vụ nào đó, chỉ cần vài phút sau bảng tin của mình đã tràn ngập các gợi ý, quảng cáo có liên quan.

"Liệu người dùng có đang bị nghe lén cuộc gọi, đọc trộm tin nhắn?" là câu hỏi chị Loan đặt ra không ít lần, nhưng chưa thể có câu trả lời.

Trước đề xuất của Bộ Công an, chị Loan nói rất ủng hộ. Đây sẽ là công cụ bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, để nỗi nghi ngờ của chị không còn tái diễn, "yên tâm hơn khi nói chuyện trên mạng xã hội".

Luật sư Trịnh Văn Tuyến, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, viện dẫn luật An ninh mạng năm 2025 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV vừa qua. Luật này dành riêng một điều để quy định các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, trong đó có hành vi cố ý nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại trên không gian mạng.

Do đó, việc quy định mức phạt tiền như dự thảo là cần thiết, nhằm cụ thể hóa chế tài đối với hành vi vi phạm đã được luật hóa.

Theo luật sư, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các nền tảng liên lạc trực tuyến và mạng xã hội, hành vi xâm phạm quyền riêng tư cũng dần tinh vi và khó kiểm soát hơn.

Hành vi nghe lén hoặc ghi âm trái phép cuộc gọi có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, bao gồm lộ lọt thông tin cá nhân, dữ liệu nhạy cảm, hoặc bị sử dụng cho mục đích phạm tội.

Quy định cấm, xử phạt tại luật và nghị định sẽ là hành lang pháp lý chắc chắn, tạo sự răn đe với người thực hiện hành vi vi phạm, đồng thời giúp người hoạt động trên không gian mạng nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình hơn.