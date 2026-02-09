Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đưa thông tin bí mật cá nhân người khác lên mạng, 1 cô gái bị khởi tố

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
09/02/2026 13:45 GMT+7

Một cô gái ở Đồng Nai vừa bị khởi tố vì đưa lên mạng xã hội thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của cá nhân và các thông tin thuộc bí mật cá nhân.

Ngày 9.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.V.T.V (31 tuổi, ở xã Dầu Giây) vì đã có hành vi đăng tải các thông tin không có căn cứ, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân, các thông tin thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của cá nhân người khác.

Theo kết quả điều tra xác định, V.V.T.V là chủ sở hữu tài khoản Facebook mang tên "Võ Văn Thục Vy" và tài khoản TikTok "Vy Japan".

Đưa thông tin bí mật cá nhân người khác lên mạng, 1 cô gái bị khởi tố- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Thục Vy

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Do mâu thuẫn về tiền bạc, từ ngày 5.9 - 2.10.2025, V.V.T.V đã sử dụng các tài khoản trên để đăng tải 7 bài viết kèm nhiều hình ảnh và clip về bà Đ.T.Q.G (ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) lên không gian mạng và chia sẻ lên nhiều hội nhóm.

Các nội dung đăng tải được xác định không có căn cứ, chưa được kiểm chứng; đồng thời xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của bà Đ.T.Q.G.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.V.T.V về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Qua vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm các tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Đưa thông tin bí mật cá nhân người khác lên mạng, 1 cô gái bị khởi tố- Ảnh 2.

Cơ quan công an làm việc với ông N.V.S

ẢNH: P.V

Cũng trong ngày 9.2, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản, tham mưu xử phạt ông N.V.S (62 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai), chủ tài khoản Facebook “Ẩm Thực HC” 7,5 triệu đồng vì đã có hành vi chia sẻ bài viết từ trang Facebook “NLT” với nội dung mang tính quy chụp, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an nhân dân, gây dư luận xấu. Đồng thời yêu cầu ông S. gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm đã đăng tải trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Xử phạt người đăng bình luận sai sự thật về lãnh đạo cấp cao

Đà Nẵng: Xử phạt người đăng bình luận sai sự thật về lãnh đạo cấp cao

Công an TP.Đà Nẵng vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một cá nhân do đăng bình luận sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo cấp cao.

Xử lý 4 người đăng tải clip sai sự thật về an ninh sân bay Liên Khương

Khám phá thêm chủ đề

Đồng Nai Khởi Tố Bị Can Sai sự thật xúc phạm danh dự thông tin sai lệch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận