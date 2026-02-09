Đưa thông tin bí mật cá nhân người khác lên mạng, 1 cô gái bị khởi tố

Ngày 9.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.V.T.V (31 tuổi, ở xã Dầu Giây) vì đã có hành vi đăng tải các thông tin không có căn cứ, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân, các thông tin thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của cá nhân người khác.

Theo kết quả điều tra xác định, V.V.T.V là chủ sở hữu tài khoản Facebook mang tên "Võ Văn Thục Vy" và tài khoản TikTok "Vy Japan".

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Thục Vy ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Do mâu thuẫn về tiền bạc, từ ngày 5.9 - 2.10.2025, V.V.T.V đã sử dụng các tài khoản trên để đăng tải 7 bài viết kèm nhiều hình ảnh và clip về bà Đ.T.Q.G (ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) lên không gian mạng và chia sẻ lên nhiều hội nhóm.

Các nội dung đăng tải được xác định không có căn cứ, chưa được kiểm chứng; đồng thời xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của bà Đ.T.Q.G.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.V.T.V về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Qua vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm các tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan công an làm việc với ông N.V.S ẢNH: P.V

Cũng trong ngày 9.2, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản, tham mưu xử phạt ông N.V.S (62 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai), chủ tài khoản Facebook “Ẩm Thực HC” 7,5 triệu đồng vì đã có hành vi chia sẻ bài viết từ trang Facebook “NLT” với nội dung mang tính quy chụp, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an nhân dân, gây dư luận xấu. Đồng thời yêu cầu ông S. gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm đã đăng tải trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.